Дмитрий Нагиев: Я хотел срисовывать Виталия Калоева

Дмитрий Нагиев: Я не хотел срисовывать Калоева

В прокат выходит картина «Непрощенный».

Фильм рассказывает историю Виталия Калоева , который в авиакатастрофе над Боденским озером потерял всю семью.

Главную Роль в картине сыграл актер Дмитрий Нагиев . Актер признался, что для него это был интересный опыт — сыграть трагическую роль.

— Эта история разрывала, наверное, весь мир на две части — на людей, которые «за» и «против». Я Сарику написал единственную вещь: «Ты уверен, что это я?», — отметил он в интервью МИР 24.

При этом актер настаивает на том, что не нужно воспринимать фильм как автобиографию, это художественное произведение.

— Я, упаси Бог, не хотел срисовывать Виталия Калоева. Это первый момент. Второй: я считаю, что для меня всегда один из самых скучных жанров — это автобиографические картины. Поэтому я настаиваю, что это художественное произведение, по мотивам, — заявил он.