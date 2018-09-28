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Дмитрий Нагиев: Я хотел срисовывать Виталия Калоева
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Дмитрий Нагиев: Я не хотел срисовывать Калоева 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В прокат выходит картина «Непрощенный».
Фильм рассказывает историю Виталия Калоева, который в авиакатастрофе над Боденским озером потерял всю семью.
Главную Роль в картине сыграл актер Дмитрий Нагиев. Актер признался, что для него это был интересный опыт — сыграть трагическую роль.
— Эта история разрывала, наверное, весь мир на две части — на людей, которые «за» и «против». Я Сарику написал единственную вещь: «Ты уверен, что это я?», — отметил он в интервью МИР 24.
При этом актер настаивает на том, что не нужно воспринимать фильм как автобиографию, это художественное произведение.
— Я, упаси Бог, не хотел срисовывать Виталия Калоева. Это первый момент. Второй: я считаю, что для меня всегда один из самых скучных жанров — это автобиографические картины. Поэтому я настаиваю, что это художественное произведение, по мотивам, — заявил он.
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