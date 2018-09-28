10 ролей сногсшибательной Моники Беллуччи

Вечной красавице Монике Беллуччи сегодня исполняется 54 года, и мы собрали несколько фильмов с ее участием.

Доберман, 1977

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Роль: Натали — глухонемая цыганка, любовница бандита по прозвищу Доберман. Обожает огнестрельное оружие.

Малена, 2000

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Роль: Малена — эффектная женщина, которой в годы Второй мировой войны, после известия о смерти мужа, приходится самостоятельно искать средства к существованию.

Матрица: Перезагрузка, 2003

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Роль: Персефона — жена Меровингена, разочаровавшаяся в муже и помогающая Нео в его нелегком труде всего лишь за один страстный поцелуй.

Сколько ты стоишь? 2005

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Роль: Даниэла — сотрудница борделя на площади Пигаль, получившая очень выгодное предложение по работе.

Братья Гримм, 2005

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Роль: Зеркальная королева из заколдованного леса.

Пристрели их, 2007

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Роль: Донна Кинтано — проститутка, специализирующаяся на сексуальных извращениях.

Ученик чародея, 2010

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Роль: Вероника — колдунья, самоотверженно пожертвовавшая собой ради спасения мира.

То лето страсти, 2011

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Роль: Анжель — жена художника, которая постоянно ему изменяет.

007: СПЕКТР, 2015

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Роль: Люсия Скиарра — вдова террориста, которая поделилась с секретным агентом важной информацией и заодно переспала с ним, пополнив ряды «девушек Бонда».

По млечному пути, 2016

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Роль: Невеста — любовь всей жизни для сельского чудака Косты.