10 ролей сногсшибательной Моники Беллуччи 

Вечной красавице Монике Беллуччи сегодня исполняется 54 года, и мы собрали несколько фильмов с ее участием.
Доберман, 1977
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Роль: Натали — глухонемая цыганка, любовница бандита по прозвищу Доберман. Обожает огнестрельное оружие.
Малена, 2000
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Роль: Малена — эффектная женщина, которой в годы Второй мировой войны, после известия о смерти мужа, приходится самостоятельно искать средства к существованию.
Матрица: Перезагрузка, 2003
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Роль: Персефона — жена Меровингена, разочаровавшаяся в муже и помогающая Нео в его нелегком труде всего лишь за один страстный поцелуй.
Сколько ты стоишь? 2005
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Роль: Даниэла — сотрудница борделя на площади Пигаль, получившая очень выгодное предложение по работе.
Братья Гримм, 2005
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Роль: Зеркальная королева из заколдованного леса.
Пристрели их, 2007
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Роль: Донна Кинтано — проститутка, специализирующаяся на сексуальных извращениях.
Ученик чародея, 2010
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Роль: Вероника — колдунья, самоотверженно пожертвовавшая собой ради спасения мира.
То лето страсти, 2011
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Роль: Анжель — жена художника, которая постоянно ему изменяет.
007: СПЕКТР, 2015
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Роль: Люсия Скиарра — вдова террориста, которая поделилась с секретным агентом важной информацией и заодно переспала с ним, пополнив ряды «девушек Бонда».
По млечному пути, 2016
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Роль: Невеста — любовь всей жизни для сельского чудака Косты.