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Как Елена Проклова крутила романы на съемках
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Как Елена Проклова крутила романы на съемках 

Рамблер 49 минут назад
Комедия «Будьте моим мужем» была закручена вокруг персонажа, которого играл Андрей Миронов. Режиссёр Алла Сурикова разрешила любимцу женщин Советского Союза самому выбрать партнёршу, и он выбрал молодую красавицу, но опытную актрису Елену Проклову. Члены съёмочной площадки были убеждены, что Миронов влюбился в Елену. Он пустил в ход всё своё обаяние, поэтому между артистами сложились тёплые отношения. Спустя много лет Елена призналась, что у них был настоящий роман во время съёмок. Это способствовал и сюжет фильма, и курортная атмосфера. Все пять месяцев на площадке Елена воспринимала как праздник, но в какой-то момент идиллия разрушилась: приехала тогдашняя супруга Миронова Лариса Голубкина. Она заподозрила неладное и решили разузнать, чем занимается благоверный. Прокловой пришлось найти другого поклонника, им стал художник Александр Адамович. Его сын Филипп играл в ленте сына героини Елены. Несмотря на то, что Александр был женат, он влюбился в кинозвезду, она ответила взаимностью. В конце концов роман на съёмочной площадке перетёк в брак, но продлился он всего два года.
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