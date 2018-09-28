Как Елена Проклова крутила романы на съемках 

Комедия «Будьте моим мужем» была закручена вокруг персонажа, которого играл Андрей Миронов. Режиссёр Алла Сурикова разрешила любимцу женщин Советского Союза самому выбрать партнёршу, и он выбрал молодую красавицу, но опытную актрису Елену Проклову. Члены съёмочной площадки были убеждены, что Миронов влюбился в Елену. Он пустил в ход всё своё обаяние, поэтому между артистами сложились тёплые отношения. Спустя много лет Елена призналась, что у них был настоящий роман во время съёмок. Это способствовал и сюжет фильма, и курортная атмосфера. Все пять месяцев на площадке Елена воспринимала как праздник, но в какой-то момент идиллия разрушилась: приехала тогдашняя супруга Миронова Лариса Голубкина. Она заподозрила неладное и решили разузнать, чем занимается благоверный. Прокловой пришлось найти другого поклонника, им стал художник Александр Адамович. Его сын Филипп играл в ленте сына героини Елены. Несмотря на то, что Александр был женат, он влюбился в кинозвезду, она ответила взаимностью. В конце концов роман на съёмочной площадке перетёк в брак, но продлился он всего два года.