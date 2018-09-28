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Киноактеры, которых поглотило безумие
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Киноактеры, которых поглотило безумие 

Рамблер 7 минут назад
Фото: "Забытая мелодия для флейты"
Актеры день за днем балансируют между реальностью и вымыслом, выстраивая характер своего персонажа, продумывая мельчайшие черты его натуры. Но далеко не всем под силу справиться с этой задачей. В нашей галерее — гениальные актеры советского кино, психика которых дала сбой.

Наталья Богунова

Красотка советского кинематографа Наталья Богунова была уверенной в себе и жизнерадостной только на экранах.
В реальности же актриса страдала от одиночества. Виновником этому был не только непростой характер, но и проблемы с психикой: время от времени Наталья лечилась от шизофрении.

Юрий Белов

Один из популярнейших актеров прошлого века тоже лавировал между порывами гениальности и безумными мыслями. Юрий Белов был настоящей душой компании только при ее наличии, когда публика рассеивалась, актер погружался в разрушающую депрессию. Позже она стала его постоянным спутником.

Виктор Сухоруков

В случае с Виктором Сухоруковым болезнь стала последствием роли — актер начал «отдыхать» от персонажа за бокалом чего-нибудь крепкого после съемок драмы «Про уродов и людей».
Виктор прогадал с «лекарством» — под градусом напряжение разрослось в белую горячку. К счастью, врачи помогли актеру побороть недуг.

Наталья Назарова

Звезда МХАТа Наталья Назарова засияла на советских экранах в разгар 80-х. Выразительная внешность, острохарактерные роли, любовь зрителей — у Натальи было все, но жизнь кардинально поменялась после нападения грабителя. Этот случай наложил отпечаток на психику актрисы в виде острой шизофрении.

Татьяна Пельтцер

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер всю жизнь была неисправным трудоголиком, отдаваясь своим ролям без остатка.
Кадр из фильма "Формула любви"
Попав в психиатрическую лечебницу и потеряв память в 76 лет, страдая от подозрительности и мании преследования, актриса выезжала на спектакли и радовала публику своим присутствием.

Татьяна Догилева

Лучезарная Догилева тоже подружилась с алкоголем, чтобы разрядить скопившееся напряжение. Так, выработав зависимость, начались проблемы с психикой. Не в силах справиться с проблемой в одиночестве, Татьяна обратилась в лечебницу. Оказалось, что мозг актрисы забыл, как выделять гормон радости.
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