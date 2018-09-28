Советские актеры, которые ушли из жизни молодыми

Многообещающие актеры кино и театра, которые покинули нас слишком рано.

Елена Майорова , Никита Михайловский, Ян Пузыревский — все они были весьма талантливыми и подавали большие надежды, но по той или иной причине не смогли дожить даже до 40 лет.

Сергей Тихонов

Советский Мальчиш-Плохиш ушел из жизни совсем юным — Сергею был всего 21 год.

Кадр из фильма "Деловые люди"

Яркого актера детских фильмов 1960-х годов столкнули под проходящий трамвай поздним вечером. Парень получил множественные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Ян Пузыревский

Уже к 20 годам Ян мог похвастаться рядом отличных ролей, а также ранним браком.

"Тайна Снежной королевы"

Через пару лет от семейного счастья не осталось и следа, а трещинку между молодыми не смог «склеить» даже ребенок. В 1996 году 25-летний актер пришел к жене повидаться с сыном и через пару минут выпрыгнул в окно.

Алексей Фомкин

Обычный мальчик Алеша стал звездой «Ералаша» в 13 лет. После Фомкин снялся в «Гостье из будущего», «Поводе», но закончить десять классов так и не смог. Через год про Александра забыли, и он переехал в крохотную деревню Безводье. В 26 лет мельник без образования сгорел в пожаре, заснув крепким сном.

Никита Михайловский

Михайловский стал звездой кино в 17 лет, после выхода на экраны драмы «Вам и не снилось…». Он сыграл еще в 9 фильмах, прежде чем у него диагностировали рак. Деньги на лечение жертвовали как обычные люди, так и такие знаменитости, как Борис Ельцин Маргарет Тэтчер . 27-летнему парню не смогли помочь.

Игорь Нефедов

Нефедов начал сниматься еще в студенческие годы — на третьем курсе дебютировал в успешной мелодраме «Пять вечеров». Игоря с радостью звали и в театр, и в кино, но 1988 год стал переломным в его карьере. Промучившись без ролей 5 лет, актер запил, а утром 1993 года повесился. Ему было всего 33 года.

Сергей Шевкуненко

«Кортик», «Бронзовая птица», «Пропавшая экспедиция» — юный актер успел сняться всего в трех фильмах, перед тем, как отправиться в тюрьму после драки. Этот момент и стал началом его преступной «карьеры», которая длилась на протяжении 20 лет. В 1995 году 35-летнего актера убили в его же квартире.

Марина Левтова

Белокурая красотка, которая начала сниматься в кино еще с детства, погибла в феврале 2000 года.

"Любочка"

Снегоход, на котором, помимо водителя и Левтовой, сидела и ее дочка, на большой скорости «нырнул» вниз глубокого оврага. Девочка почти не пострадала, а вот 40-летнюю Марину не смогли спасти.

Елена Майорова

Майорова, как и Михайловский, начала свой кинопуть с драмы «Вам и не снилось…». Актриса жадно играла и в кино, и в театре.

"Забытая мелодия для флейты"