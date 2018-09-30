Как изменилась Зулу из фильма «Конан-варвар

Грейс Джонс в этом году исполнилось 70 лет. И трудно в это поверить, взглянув на фото. Она по-прежнему ослепительна!

Женщина в капюшоне, яркая, вызывающая, атлетически сложенная, черной пантерой выглядывающей из своего одеяния, стала родоначальницей особого стиля в моде, который откроет новую эпоху в шоу-бизнесе. Грейс даже в свои 70 лет выглядит превосходно, и складывается впечатление, что она никогда не сойдет со звездного Олимпа. Заметим, что в 2013 году эта певица, обладающая уникальным голосом, талантливая актриса и бесподобная модель была включена по версии журнала Guardian в список «50 хорошо одетых женщин». Ее путь к мировой славе лежал через родной город Спэниш-Таун (Ямайка), Нью-Йорк и закончился Парижем.

Именно во Франции необычная внешность Грейс Джонс, ее рост (почти два метра) вызвали интерес у известных дизайнеров: Ив Сен-Лоран, Клод Монтана и Кензо Такада стали наперебой приглашать ее на свои показы мод. Разумеется, мимо экстравагантной красавицы не могли пройти и голливудские режиссеры. Наверное, всем запомнилась чернокожая и бесстрашная амазонка Зула в фильме «Конан-разрушитель». Она также в компании знаменитого Роджера Мура сыграла девушку Бонда в картине «Вид на убийство». Удивительно, но в личной жизни темнокожей звезды было немного мужчин. И единственным, кто вдохновлял Грейс на творчество, стал ее продюсер Жан-Поль Годе, от которого она родила сына Пауло. Самым экстравагантным в Голливуде считался роман с Дольфом Лундгреном. Вначале он пребывал в роли телохранителя Грейс, а затем уже возникли более близкие отношения. И где бы ни появлялась эта необычная пара, она всюду вызывала ажиотаж у папарацци.

Правда, до семейного брака дело не дошло: они тихо и мирно разошлись, чтобы в будущем уже никогда не встречаться. А шведский культурист должен благодарить ее, вероятно, до седых волос. Ведь Грейс Джонс вывела его в большое кино, практические слепила из Дольфа Лундгрена будущую голливудскую звезду. Затем был короткий брак с Атилой Алтонбеем, по иронии судьбы также телохранителем. Сегодня Грейс по-прежнему на вершине мирового подиума, каждый раз удивляя знатоков моды своим нарядами и новыми, чарующими образами. Ее концерты, как и в былые годы, собирают многочисленную публику. Амазонка Зула остается верна своему главному принципу в творчестве: быть разной и неповторимой.

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