Кидман спродюсирует феминистский роман

The Female Persuasion» («Женские убеждения») американской писательницы Мег Вулицер. Компания Николь Кидман «Blossom Films» вступила в сотрудничество с известным во всем мире стриминговым сервисом Amazon. И теперь в тандеме они планируют заняться работой над экранизацией нового романа «» («Женские убеждения») американской писательницы Мег Вулицер.

Производством будет заниматься компания Николь Кидман с ней во главе. По условиям контракта она имеет права и сама сняться в картине роли одного из героев сюжета.

История развернется вокруг девушки, пытающейся отомстить за себя и отстоять права женщин после того, как она стала жертвой сексуальных домогательств.