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Кидман спродюсирует феминистский роман
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Кидман спродюсирует феминистский роман 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Instagram
Компания Николь Кидман «Blossom Films» вступила в сотрудничество с известным во всем мире стриминговым сервисом Amazon. И теперь в тандеме они планируют заняться работой над экранизацией нового романа «The Female Persuasion» («Женские убеждения») американской писательницы Мег Вулицер.
Производством будет заниматься компания Николь Кидман с ней во главе. По условиям контракта она имеет права и сама сняться в картине роли одного из героев сюжета.
История развернется вокруг девушки, пытающейся отомстить за себя и отстоять права женщин после того, как она стала жертвой сексуальных домогательств.
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