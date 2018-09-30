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Что произошло с известными близнецами
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Что произошло с известными близнецами 

Рамблер 2 часа назад
Ученые давно доказали, что между близнецами существует особенная связь. Поэтому нет ничего удивительного, что часто они выбирают одинаковые профессии. Одинаковые люди всегда привлекают внимание публики. А если они еще и знаменитости — повышенный интерес гарантирован.
Этим близнецам всю жизнь приходится делить не только славу, но и внешность. Они вместе переживали взлеты и падения и поддерживали друг друга, как и положено настоящим близнецам, которые удивительным образом чувствуют друг друга.
Они были известны, а что происходит в их жизни сейчас? Листайте фотогалерею.

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