Что произошло с известными близнецами

Ученые давно доказали, что между близнецами существует особенная связь. Поэтому нет ничего удивительного, что часто они выбирают одинаковые профессии. Одинаковые люди всегда привлекают внимание публики. А если они еще и знаменитости — повышенный интерес гарантирован.

Этим близнецам всю жизнь приходится делить не только славу, но и внешность. Они вместе переживали взлеты и падения и поддерживали друг друга, как и положено настоящим близнецам, которые удивительным образом чувствуют друг друга.

Они были известны, а что происходит в их жизни сейчас? Листайте фотогалерею.