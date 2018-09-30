Звезды, так и не родившие детей

Их любили, им поклонялись, но при этом недоумевали — почему у них нет детей. Конечно, жизнь актрисы боле чем насыщенна: бесконечные съемки, гастроли, вздохнуть порой некогда. Разве можно здесь найти место для ребенка?
Хотя некоторым кинодивам с успехом удавалось и удается совмещать любимую профессию с семьей, надо признать, что сделать это очень сложно.
Некоторым актрисам не удавалось родить детей по разным причинам. Но для других это вообще не было в приоритете. Про таких говорят: "Замужем за сценой".
Советские звезды, для которых сцена была главной страстью и призванием, — в нашей галерее.