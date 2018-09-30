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Звезды, так и не родившие детей
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Они предпочли сцену детям: звезды, не родившие наследников 

Рамблер 2 часа назад
Советские звезды, для которых сцена была главной страстью и призванием, — в нашей галерее.
1/6  У великой Фаины Раневской был острый язык и непростая творческая судьба, не все роли, о которых она мечтала, ей давали играть, но даже те, что удалось воплотить, надолго останутся в памяти потомков. "Королева второго плана" так и не вышла замуж и не стала матерью.
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2/6  Любовь Орлова признавалась, что не очень любит детей. А Григорий Александров, который стал ее третьим мужем, не настаивал, у него был ребенок от предыдущего брака.
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3/6  Майя Плисецкая и Родион Щедрин прожили в браке 57 лет, но родителями так и не стали. "Танцевать или детей нянчить — я выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился", — написала потом в своих воспоминаниях Плисецкая.
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4/6  Элина Быстрицкая прожила со своим мужем 27 лет, воспитывала его детей от предыдущего брака, но своего ребенка родить не смогла. Актриса объясняла это тем, что подорвала свое здоровье во время войны, она была медсестрой, и ей приходилась на себе носить раненых.
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5/6  Главной страстью Татьяны Дорониной был театр, и несмотря на то, что замужем актриса была 5 раз, своих детей завести не получилось. Зато крестной матерью Татьяна Доронина стала четырежды.
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6/6  Одна из любимых актрис Эльдара Рязанова — Лия Ахеджакова — имела множество поклонников, но в любви ей не везло, два первых брака распались, детей не было. И только с третьей попытки актрисе удалось найти свою любовь, в третий раз Лия Ахеджакова пошла под венец в 63 года.
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Их любили, им поклонялись, но при этом недоумевали — почему у них нет детей. Конечно, жизнь актрисы боле чем насыщенна: бесконечные съемки, гастроли, вздохнуть порой некогда. Разве можно здесь найти место для ребенка?
Хотя некоторым кинодивам с успехом удавалось и удается совмещать любимую профессию с семьей, надо признать, что сделать это очень сложно.
Некоторым актрисам не удавалось родить детей по разным причинам. Но для других это вообще не было в приоритете. Про таких говорят: "Замужем за сценой".
Советские звезды, для которых сцена была главной страстью и призванием, — в нашей галерее.
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