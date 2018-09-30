Звезды, так и не родившие детей

1/6 У великой Фаины Раневской был острый язык и непростая творческая судьба, не все роли, о которых она мечтала, ей давали играть, но даже те, что удалось воплотить, надолго останутся в памяти потомков. "Королева второго плана" так и не вышла замуж и не стала матерью. Фото: Кадр из фильма "Александр Пархоменко"

2/6 Любовь Орлова признавалась, что не очень любит детей. А Григорий Александров, который стал ее третьим мужем, не настаивал, у него был ребенок от предыдущего брака. Фото: Wikipedia

3/6 Майя Плисецкая и Родион Щедрин прожили в браке 57 лет, но родителями так и не стали. "Танцевать или детей нянчить — я выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился", — написала потом в своих воспоминаниях Плисецкая. Фото: Wikipedia

4/6 Элина Быстрицкая прожила со своим мужем 27 лет, воспитывала его детей от предыдущего брака, но своего ребенка родить не смогла. Актриса объясняла это тем, что подорвала свое здоровье во время войны, она была медсестрой, и ей приходилась на себе носить раненых. Фото: Кадр из фильма "Тихий Дон"

5/6 Главной страстью Татьяны Дорониной был театр, и несмотря на то, что замужем актриса была 5 раз, своих детей завести не получилось. Зато крестной матерью Татьяна Доронина стала четырежды. Фото: Кадр из фильма "Еще раз про любовь"