Судьба детей-актеров из фильма «Усатый нянь»

Премьера фильма Владимира Грамматикова «Усатый нянь» состоялась 1 октября 1978 года. Тогда маленькие актеры, сыгравшие подопечных героя Сергея Проханова , воспитателя Кеши, и сами ходили в детский сад или только-только пошли в школу. О том, как проходили съемки картины известно много, судьба взрослых актеров также не является тайной для зрителей, а вот что стало с маленькими звездочками «Усатого няня», «бармалейчиками», как их ласково называл Грамматиков, почти никто не знает. Teleprogramma.pro исправляет ситуацию.

18 бармалейчиков и один «усатый нянь»

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

Как дети и их хитрый «воспитатель» спасли от провала фильм «Усатый нянь»Молодого режиссера Владимира Грамматикова более опытные коллеги отговаривали от съемок «Усатого няня»: во-первых, работать с маленькими детьми невероятно сложно, во-вторых, почти все сомневались, что фильм зрители примут. Но Грамматиков справился, а зрительская любовь к «Усатому няню» не гаснет до сих пор.

На роль главного героя — воспитатели Кеши — пробовались сотни актеров. Главным требованием было уметь находить общий язык с детьми. Кто-то не нравился режиссеру, а кто-то не выдерживал «проверку боем»: претендентов на роль Кеши Грамматиков отправлял в комнату с малышами, которым было велено не стесняться, шалить и веселиться.

25-летний выпускник театрального училища имени Щукина Сергей Проханов не только не спасовал, но и сумел обаять всех малышей. Когда Грамматиков решил проверить, что происходит в комнате с «бармалейчиками», то удивился тишине. А когда открыл дверь, то увидел, что и Проханов, и дети лежат на полу и увлеченно молчат. «Мы рыбы», — объяснили режиссеру. Кеша был найден. А поиски юных актеров продолжались. Близнецы в усадьбеДетсад, в котором происходит действие «Усатого няня», настоящий. Съемки проходили в центре Москвы, в усадьбе Морозовых в Большом Трехсвятительском переулке, — детский сад в ней открыли вскоре после революции и он функционировал до 90-х годов.

Кадр из фильма «Усатый нянь»

Перед съемками Грамматиков отсмотрел тысячи ребят. Его ассистенты искали детей по всей Москве — в детских садах, школах, даже просто на улицах, так, Андрюшу Пискунова, мальчика, которому Кеша читал сказку, увидели, когда он ехал с мамой в трамвае.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

Всего «Усатом няне» играли 18 «бармалейчиков» в возрасте от 4 до 8 лет. Вначале Владимир Грамматиков планировал задействовать исключительно близнецов. По правилам, детям нельзя было сниматься больше четырех часов в день, но укоротить съемочный день в два раза Грамматиков не мог: съемки бы выбились из графика. Однако идея с близнецами провалилась: после нескольких проб стало ясно, что они совершенно разные по характеру, малыши, как две капли воды похожие внешне, вели себя в кадре совершенно по-разному.

В итоге из близнецов в фильме снялась только одна пара — пятилетние сестры Таня и Наташа Томышевы. Как они вспоминали потом, все дети буквально «жили на съемочной площадке» и снимались с огромным удовольствием. Даже став взрослыми, Томышевы помнили «необыкновенные игрушки», которые у них были на съемках — у девочек, выросших в обычной рабочей семье, таких красивых игрушек в таком количестве просто не было.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

От детей Владимир Грамматиков требовал, чтобы они вели себя как обычно. Постановочными были только крупные планы. В остальном же малыши были уверены, что они действительно попали в какой-то необычный детский сад, а Кеша — Сергей Проханов — их воспитатель. Его умение находить контакт с детьми оказалось удивительным, все «бармалейчики» актера просто обожали. Когда по сценарию его забирали в армию, многие совершенно искренне рыдали.

«Бармалейчики» 40 лет спустя

Никто из юных актеров, сыгравших в фильме «Усатый нянь», серьезно с кино свою жизнь не связал. Хотя после выхода картины многие «бармалейчики» получали предложения от других режиссеров, некоторые из них снимались в «Ералаше». Жизнь раскидала их не только по разным городам, но и по разным странам.

ТАНЯ И НАТАША ТОМЫШЕВЫ. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

Таня Томышева в 1979 году сыграла главную роль в фильме «Приключения маленького папы», однако на этом ее карьера в кино завершилась. Она закончила педагогическое училище, потом выучилась на специалиста по гостиничному бизнесу, работала администратором, потом стала директором небольшой гостиницы в подмосковной Лобне, родила троих детей. Ее сестра Наталья после педучилища закончила финансовую академию , стала управленцем, у женщины уже взрослый сын.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

Марина Торчинская, сыгравшая в «Усатом няне» длинноволосую девочку с дудочкой, тоже стала многодетной мамой, родила троих детей, стала домохозяйкой, ее младшая дочь в четыре года оказалась как две капли воды похожа на маму времен «Усатого няня». А игра «Море волнуется раз», в которую Марина когда-то играла на съемках фильма, превратилась в любимую игру ее детей.

КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО»

Антон Наркевич , мальчик в очках, снявшийся в эпизоде, когда Проханову снится, будто он работает в космической лаборатории, на съемках оказался почти что вундеркиндом. Как вспоминал Грамматиков, ему был нужен маленький мальчик, читающий книги, когда привели Антона, выяснилось, что он не только читает, но и запоминает все прочитанное наизусть.

Антон Наркевич — мальчик из космической лаборатории. Кадр из фильма «Усатый нянь»

Кадр из передачи «Тайны нашего кино»

Впоследствии Антон снялся в нескольких выпусках «Ералаша», а в 1983 году, уже подростком, сыграл в фильме «Если верить Лопухину». Но с кино связывать свою жизнь тоже не стал, перепробовал много занятий, одно время работал на телевидении, в технической группе.

КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО»

Судьба его сложилась трагически. В декабре 2016-го Антон Наркевич скончался на 49-м году жизни от острой сердечной недостаточности, через несколько дней после смерти своей матери.

Антон Лещинский, щекастый мальчуган с милыми кудряшками, читавший книжку, в 1979 году сыграл небольшую роль в фильме «Пена». Очень быстро он похудел и профессионально занялся балетом. Еще будучи учеником Московского академического хореографического училища, танцевал на сцене Большого театра в балете «Анюта».

АНТОН ЛЕЩИНСКИЙ. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «УСАТЫЙ НЯНЬ»

В 2001 году Антон закончил ГИТИС, но не актерский, а балетмейстерский факультет, затем — аспирантуру Московской государственной академии хореографии. Танцевал в Большом, потом стал учить танцевать других. Антон Лещинский как балетмейстер поставил несколько десятков спектаклей московских драматических театров, с 2006 года Антон Анатольевич работает педагогом-балетмейстером в «Ленкоме», также он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина.

За судьбой «бармалейчиков» Владимир Грамматиков следил и продолжает следить до сих пор. По словам режиссера, в 90-е и начале 2000-х многие уехали из страны. «Большинство — в Америку», — говорит режиссер. Франтоватый Олег Корхин (мальчик с галстуком-бабочкой), который в свое время чуть не довел Грамматикова до приступа импровизацией — предложением «усатому няню» сигареты — уехал в Женеву. Сам режиссер вспоминает свой дебютный фильм с теплотой и верит, что его выросшие «бармалейчики» тоже сохранили о съемках самые лучшие воспоминания.