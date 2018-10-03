Мария Миронова постарела ради роли

Дочь прославленного советского актера Андрея Миронова Мария унаследовала не только внешнее сходство со своим знаменитым отцом, но и обладает его удивительным талантом. На днях 45-летняя артистка вызвала множество восхищенных отзывов, опубликовав в своем микроблоге видеозапись себя в гриме пожилой женщины.

Постареть боится каждая вторая красавица. Но для актрис умение с легкостью перевоплощаться в любые образы является поистине неоценимым. Благо современный пластический грим и тонкая работа специалистов могут всего лишь за пару часов прибавить человеку лет 20-30, а то и больше.

Изящная красавица Мария Миронова умеет удивлять своих поклонников. Актриса показала себя в старческом гриме, который ей нанесли ради съемок в новом кинопроекте. Как призналась 45-летняя знаменитость, она сама себя с трудом узнала в зеркале. Но чтобы по-настоящему войти в образ нового персонажа, Марии придется еще немало потрудиться, ведь такой грим делает речь весьма затруднительной.

@mariya_mironova_actress

Пока о новом фильме, ради которого Миронова пошла на такие кардинальные перемены, ничего не известно. Но как утверждала в одном из своих интервью сама Мария, она в последнее время стала крайне придирчиво выбирать себе новые роли. Дочь Андрея Миронова соглашается участвовать только в тех кинопроектах, которые кажутся ей по-настоящему интересными. Отметим, что недавно в сети появились разговоры о тайной свадьбе Марии в Греции. Однако сама актриса никаких комментариев на эту тему не давала.