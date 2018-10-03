Ещё
Мария Миронова постарела ради роли
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет

Мария Миронова постарела ради роли 

Eva.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дочь прославленного советского актера Андрея Миронова Мария унаследовала не только внешнее сходство со своим знаменитым отцом, но и обладает его удивительным талантом. На днях 45-летняя артистка вызвала множество восхищенных отзывов, опубликовав в своем микроблоге видеозапись себя в гриме пожилой женщины.
Постареть боится каждая вторая красавица. Но для актрис умение с легкостью перевоплощаться в любые образы является поистине неоценимым. Благо современный пластический грим и тонкая работа специалистов могут всего лишь за пару часов прибавить человеку лет 20-30, а то и больше.
Изящная красавица Мария Миронова умеет удивлять своих поклонников. Актриса показала себя в старческом гриме, который ей нанесли ради съемок в новом кинопроекте. Как призналась 45-летняя знаменитость, она сама себя с трудом узнала в зеркале. Но чтобы по-настоящему войти в образ нового персонажа, Марии придется еще немало потрудиться, ведь такой грим делает речь весьма затруднительной.
@mariya_mironova_actress
Пока о новом фильме, ради которого Миронова пошла на такие кардинальные перемены, ничего не известно. Но как утверждала в одном из своих интервью сама Мария, она в последнее время стала крайне придирчиво выбирать себе новые роли. Дочь Андрея Миронова соглашается участвовать только в тех кинопроектах, которые кажутся ей по-настоящему интересными. Отметим, что недавно в сети появились разговоры о тайной свадьбе Марии в Греции. Однако сама актриса никаких комментариев на эту тему не давала.
Eva.ru: последние новости
Папина дочь: Рианна впервые показала отдых у родителей Сергей Безруков и беременная Анна Матисон приехали в Сочи на «Кинотавр» Актеры сериала «Не родись красивой» 13 лет спустя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые откровенные кадры из советских фильмов12
Как изменилась Зулу из фильма «Конан-варвар
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино?
Высоцкий хотел пожертвовать Жегловым ради Абдулова8
Видео
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение