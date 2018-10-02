Актеры Marvel, которые покинули этот мир

Компания Marvel была основана в 1939 году. За это время было нарисовано колоссальное количество комиксов. Десятки талантливых актеров сыграли супергероев в этой вселенной. Но, к сожалению, некоторые из них уже не с нами.

Пауэрс Бут

Умер 14 мая 2017 года.

Пауэрс Бут был лауреатом премии "Эмми". Бут не только играл в фильмах, но и озвучивал героев мультсериалов студии. Актер сыграл сенатора Рорка в обоих фильмах "Город грехов".

Рой Шайдер

Умер 10 февраля 2008 года.

Дважды номинирован на премию "Оскар". Сыграл в фильме "Челюсти". Также играл второстепенную роль в фильме "Каратель" рядом с главным героем.

Гарри Шендлинг

Умер 24 марта 2016 года.

Сыграл сенатора Стерна в фильме "Железный человек 2". Он начал свою карьеру как сценарист ситкомов в 70-х. После этого он стал стендап-комиком.

Билл Пэкстон

Умер 25 февраля 2017 года.

Сыграл в сериале Агенты "Щ. И. Т. ". Но больше он известен по своим ролям в фильмах "Чужой" и "Терминатор".

Нейл Финглтон

Умер 25 февраля 2017 года.

Его рост составлял два с половиной метра. Он был официально признан самым высоким человеком в Британии. Также он играл в баскетбол. Но после травмы он направил всю свою энергию на развитие актерской карьеры. Во вселенной Marvel он сыграл Альтрона.

Клифф Робертсон

Умер 10 сентября 2011 года.

Сыграл дядю Питера Паркера в фильме "Человек-паук". Обладатель "Оскара" за главную роль в фильме «Чарли».

Гарри Дин Стэнтон

Умер 15 сентября 2017 года.

Во вселенной Marvel он сыграл роль уборщика в фильме о Мстителях. Также он сыграл в последнем сезоне сериала "Твин Пикс".

Майкл Кларк Дункан

Умер 3 сентября 2012 года.

Ему досталась роль главного злодея в фильме "Сорвиголова". Также Майкл сыграл в "Городе грехов". После актер озвучивал персонажа в мультсериале "Человек-паук". Он был фанатом супергероев с самого детства.

Билл Биксби

Умер 21 ноября 1993 года.

Сыграл Халка в человеческом обличи в фильме 1977 года. Был номинирован на "Эмми".