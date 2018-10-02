Актеры Marvel, которые покинули этот мир 

Компания Marvel была основана в 1939 году. За это время было нарисовано колоссальное количество комиксов. Десятки талантливых актеров сыграли супергероев в этой вселенной. Но, к сожалению, некоторые из них уже не с нами.
Пауэрс Бут
Умер 14 мая 2017 года.
Пауэрс Бут был лауреатом премии "Эмми". Бут не только играл в фильмах, но и озвучивал героев мультсериалов студии. Актер сыграл сенатора Рорка в обоих фильмах "Город грехов".
Рой Шайдер
Умер 10 февраля 2008 года.
Дважды номинирован на премию "Оскар". Сыграл в фильме "Челюсти". Также играл второстепенную роль в фильме "Каратель" рядом с главным героем.
Гарри Шендлинг
Умер 24 марта 2016 года.
Сыграл сенатора Стерна в фильме "Железный человек 2". Он начал свою карьеру как сценарист ситкомов в 70-х. После этого он стал стендап-комиком.
Билл Пэкстон
Умер 25 февраля 2017 года.
Сыграл в сериале Агенты "Щ. И. Т. ". Но больше он известен по своим ролям в фильмах "Чужой" и "Терминатор".
Нейл Финглтон
Умер 25 февраля 2017 года.
Его рост составлял два с половиной метра. Он был официально признан самым высоким человеком в Британии. Также он играл в баскетбол. Но после травмы он направил всю свою энергию на развитие актерской карьеры. Во вселенной Marvel он сыграл Альтрона.
Клифф Робертсон
Умер 10 сентября 2011 года.
Сыграл дядю Питера Паркера в фильме "Человек-паук". Обладатель "Оскара" за главную роль в фильме «Чарли».
Гарри Дин Стэнтон
Умер 15 сентября 2017 года.
Во вселенной Marvel он сыграл роль уборщика в фильме о Мстителях. Также он сыграл в последнем сезоне сериала "Твин Пикс".
Майкл Кларк Дункан
Умер 3 сентября 2012 года.
Ему досталась роль главного злодея в фильме "Сорвиголова". Также Майкл сыграл в "Городе грехов". После актер озвучивал персонажа в мультсериале "Человек-паук". Он был фанатом супергероев с самого детства.
Билл Биксби
Умер 21 ноября 1993 года.
Сыграл Халка в человеческом обличи в фильме 1977 года. Был номинирован на "Эмми".