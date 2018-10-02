Марина Зудина: «Я верю в счастливые совпадения»

Все в нашей жизни не случайно, уверена народная артистка России Марина Зудина . Особенно, если дело касается детей, рожденных в любви. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерки».

— Вы верите в совпадения?

— Случайности не случайны. Например, у Олега Павловича Табакова день рождения 17 августа. Наш сын Павел родился 1-го, а дочь Маша 7-го. То есть в днях рождения наших детей цифра 17 тоже сохранилась. И с друзьями тоже все не случайно. Я сейчас говорю о близких людях, которые идут рядом по жизни. У меня есть близкий друг Сергей Глинка , он почти четверть века дружил с Олегом Павловичем, а потом стал и моим другом и крестным Маши. Я этого друга обрела, когда родился сын. А подруга у меня появилась, когда родилась дочь. Вот такие совпадения.

— Марина, чем сегодня вы живете?

— Ну, вот, например, Костя Богомолов начинает съемки. Мне это интересно: мы с ним вместе много работали в театре, а вот сейчас встречаемся на съемочной площадке. Для меня это знаково, потому что последние годы и работы Олега Павловича связаны с ним. Но поскольку я ощущаю, что многое еще не прожила и недопережила, то живу более глобальными вещами, чем просто ожиданием новых ролей. Вот недавно впервые вышла на съемочную площадку вместе с сыном. В картине «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Пелевина у Павла главная роль, я играю его маму. Хотя роль небольшая, я волновалась! Для меня эта совместная работа была важной. Я запомнила день, когда мы впервые вместе оказались на съемочной площадке. Думаю, что Павел тоже волновался, хотя мы друг другу об этом не говорили. И когда уже отыграли сцену, поняли, что это — событие: мы впервые в кино работали как партнеры. А я увидела, насколько собран бывает мой сын.

— Вы советовали сыну что-то на площадке?

— Нет. Я могу что-то подсказать только, если он меня спрашивает. Но вообще-то он не любит, когда ему советует кто-то, кроме режиссера. Хотя с детства он ко мне был терпим и позволял больше, чем мог позволить кому-то другому. Видимо, действительно меня любит. Павел окончил театральный колледж, который создал его отец. Я помню, как Олег Павлович мечтал об этом театральном колледже, а я, еще оканчивая институт, к этой идее очень ревностно относилась. Мне казалось: ну, вот же — есть мы, его ученики, какие еще могут быть «дети», зачем? Но, повзрослев, поняла, насколько для меня важно своего ребенка сформировать. Я не знала, кем Павел будет — экономистом, юристом или кем-то еще. Но я понимала, что в стенах этого учебного заведения он будет увлечен — с утра и до вечера. А когда дети заняты интересным делом — это очень правильно. В итоге сын пошел в нашу профессию и сейчас уже получает второе высшее образование, что для меня тоже очень важно.

— Созданный Олегом Павловичем театр, который в простонародье назывался «Табакерка», — еще одно успешное его детище. Сегодня ее возглавил Владимир Машков . Как думаете, он сможет удержать планку?

— Мне кажется, не надо ничего удерживать, надо идти своим путем, быть индивидуальностью, оставаться со— бой, ни под кого не подстраиваясь. По крайней мере, Олег Павлович действовал всегда именно так, поэтому и добивался успеха. Конечно, Владимиру Машкову, как человеку, который до этого ничем не руководил, будет непросто. Он не имеет опыта такой работы, но взял на себя ответственность. Надо дать человеку время. Я точно знаю одно: Володя Машков всегда очень любил Олега Павловича, отношения их были неформальными. Они встречались просто так, часто это было при мне. И в чем я не сомневаюсь — так это в преданности ученика своему учителю, даже если он что-то будет перестраивать и делать совершенно по-своему.

— Вы — москвичка. Какие места для вас любимые и знаковые в нашем огромном мегаполисе?

— Раньше очень любила парк «Сокольники». Обожала это место и в моменты каких-то своих раздумий всегда туда ходила. Но сейчас боюсь возвращаться в старые места… там осталось очень много чувственных воспоминаний из какого-то завершившегося периода жизни. Я, например, хотела бы съездить посмотреть на дом, в котором жила, пройтись, погулять, но понимаю, что мне будет душевно больно: там все поменялось. Как не могу до сих пор приехать в дом, где родилась и прожила до семи лет со своей бабушкой. Эти места остаются любимыми, но всегда ведь боишься испытать те же эмоции невозвратного уже периода. Точно так же я люблю Чистопрудный бульвар, где находится театр Олега Табакова, но так как театр существует и жизнь продолжается, я люблю этот район, безусловно. Тем более что мы жили неподалеку, на Покровке. Я люблю переулки, где часто гуляла, будучи студенткой, люблю улицу Щусева. И еще люблю гулять по Арбату — у меня с ним нет сильных эмоциональных связей. Ну и, естественно, моими родными являются Камергерский, Дмитровка — там работал Олег Павлович.

— Вам его сильно не хватает…

— Да. Особенно в дни, которые являются семейными праздниками, в дни рождения, когда он всегда был дома. Но это — не для печати.

СПРАВКА