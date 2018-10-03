Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х

«Безумные поступки» секс-символа 70-х Елены Кореневой

3 октября Елена Коренева отмечает юбилей — актрисе, режиссеру, сценаристу и писательнице исполняется 65 лет. Она ворвалась в кино ярко и неожиданно, еще студенткой сыграв главную роль в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Успешно снималась в фильмах и играла в театре, а потом неожиданно бросила все и уехала в США, чтобы вернуться через 11 лет и в очередной раз начать жизнь сначала.

Коренева не раз удивляла публику неожиданным поведением или смелыми откровениями о личном. Елена Алексеевна сама признавала, что у нее талант «влипать» во всякие истории и совершать «безумные поступки». Teleprogramma.pro вспоминает самые яркие из них.

Семейные гены

Отец Елены Алексей Александрович Коренев был кинорежиссером, снявшим такие культовые советские фильмы, как «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». Мама Наталья Андреевна работала ассистентом режиссера на «Мосфильме». В кино Лена впервые снялась в 16 лет, в комедийном фильме отца «Вас вызывает Таймыр», на много лет попавшем на полку. Но тогда Лена мечтала стать не актрисой, а балериной. Родители же мечтали, что их дочь, учившаяся в английской спецшколе, будет переводчицей. Но закончилось все тем, что она стала студенткой «Щуки».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»

В 1974 году второкурсница Коренева снялась в главной роли в «Романсе о влюбленных». Ее мама работала ассистентом по актерам на картине, когда она уже отчаялась найти исполнительницу главной роли, кто-то из коллег напомнил Наталье Андреевне, что ее дочь-актриса может подойти по типажу. Так и получилось. После выхода фильма, ставшего настоящим откровением для зрителей, привыкших, что в кино не должно быть и намека на секс и эротику, за Кореневой закрепился статус секс-символа. За необычную внешность ее называли «красивой некрасавицей». Тогда же, на съемках, у 21-летней девушки начался роман с 37-летним режиссером.

Андрей Кончаловский: любимый, но не первый

Коренева потом рассказывала, что не влюбиться в Андрея Кончаловского было невозможно. Этот роман она называла классическим романом актрисы и режиссера. Многие считали, что Кончаловский был первой любовью, первым мужчиной Елены Кореневой. Но сама актриса много лет спустя удивила публику, признавшись, что еще после школы она чуть не вышла замуж и во время съемок в «Романсе о влюбленных» переживала первую любовную драму в своей жизни. С Кончаловским она встретилась как раз в момент разрыва со своей первой любовью.

Они прожили вместе три года. Режиссер потом в своих мемуарах писал, что он тогда мечтал о семейном уюте, а его юная возлюбленная еще не была готова «вить гнездышко». Но у Елены Кореневой другая, менее романтическая версия того, почему их отношения закончились: Кончаловский был женат и разводиться с женой — француженкой Вивиан Годе — не собирался, наоборот, ему важно было сохранить этот брак. Тогда Кончаловский мечтал уехать за границу. «Нас связывали чувства, но он решил их побороть», — расскажет потом Елена Коренева.

Но общение они не прекратили. Уже позже, когда актриса будет жить в США и переживать серьезный душевный кризис, который чуть не доведет ее до попытки уйти из жизни, она позвонит Андрону. Тот позовет ее в гости — на съемочную площадку «Гомера и Эдди», Коренева даже сыграет у него в массовке, познакомится с Вупи Голдберг , снова окунется в суматоху киносъемок — и кризис отступит.

Американский кульбит

В конце 70-х — начале 80-х Коренева много играла в театре, вначале в «Современнике», потом в Театре на Малой Бронной, активно снималась, среди фильмов с ее участием такие шедевры советского кино, как «Ася» (за роль в нем актриса получила множество наград), «Сибириада», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сватовство гусара», «Покровские ворота». А в 1982 году звезда кино удивила всех, включая родных, сообщив, что выходит замуж за американца и уезжает в США.

Знакомые называли это безумием. Одни тогда считали, что она улетает за океан, чтобы быть рядом с Кончаловским, но сама актриса говорила, что к тому моменту от той любви уже ничего не осталось. Другие были уверены, что, окрыленная успехом на родине, звезда решила попробовать свои силы на Западе. Но Коренева, наоборот, хотела отдохнуть от кино, по словам актрисы, к тому моменту она слишком устала от съемок и бесконечных тусовок. Коллеги этого не понимали, опять же, еще один «безумный поступок» непредсказуемой актрисы. А у нее начиналась депрессия — замужество и смена места жительства показались ей выходом.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

С будущим мужем Кевином, преподавателем русского языка и литературы, Елена познакомилась в гостях у знакомой. Через несколько месяцев он сделал ей предложение — и вскоре Коренева сменила богемную московскую тусовку на размеренно-неторопливое течение жизни в провинциальном американском городке. Она изучала психоанализ, философию, совершенствовала язык. Брак продлился несколько лет. Одной из причин развода актриса называла то, что ее муж был бисексуалом. Впоследствии в ее жизни еще дважды были романы с подобными мужчинами, и каждый раз она приходила к выводу, что такие отношения ведут к саморазрушению. Также Коренева говорила, что в какой-то момент захотела свободы. Кевин ее предоставил — забрав машину, кредитную карточку и отпустив на все четыре стороны.

В США Елена прожила 11 лет. Звезда советского кино работала дилером, официанткой в русском ресторане, было время, когда ей было не на что снимать жилье, она радовалась, что удается заработать на съем крохотной комнаты. На родину в гости к родным ее не пускали — въездную визу Кореневой удалось получить только при Горбачеве.

Возвращение в другую жизнь

Зачем звезды уезжают из России и как живут за рубежомКарьера, новые отношения, нелюбовь к родной стране — что заставляет знаменитостей переезжать за границу? Еще в США актриса поняла, что «вылечилась» от своей профессиональной усталости, она начала откликаться на предложения режиссеров. А окончательно поняв, что снова хочет играть на сцене и сниматься, вернулась домой. Правда попала в совершенно другую страну: за прошедшие 11 лет жизнь сильно изменилась.

В 90-х актриса снова стала сниматься, играть в антрепризе. Закончила Высшие режиссерские курсы, сняла пару короткометражек, но режиссером не стала, а начала писать. Вслед за автобиографическим романом «Идиотка», которым в начале 2000-х зачитывалась богема, выпустила еще две книги — вторую автобиографию «Нет-ленка» и «Твари творчества».

Как вспоминала Елена Коренева, она насколько отвыкла от советско-российских реалий, что первое время и подумать не могла об отношениях с соотечественником. А потом в ее жизни появился актер Андрей Ташков , который стал ее гражданским мужем. Они познакомились еще в начале 80-х, до ее отъезда, должны были вместе сниматься, но не сложилось. А в 1995-м встретились вновь в актерском клубе «Маяк».

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Как признается актриса, в ее взаимоотношениях с мужчинами всегда «был постоянный надрыв», жизнь разводила ее со всеми, кого она любила. С Андреем получилось по-другому. О чем жалеет актриса, оборачиваясь назад? О том, что порой делала больно близким людям, неправильно себя вела по отношению к ним, недостаточно заботилась и о самой себе. Несколько лет назад Елена Алексеевна призналась, что только с возрастом поняла: женское счастье составляют прежде всего дети. Но ей то было не до них, то не было материальной возможности и уверенности в будущем, то мужчины, от которых она была готова родить, оказывались не готовы к этому шагу. А потом время ушло.