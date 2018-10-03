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Актеры, махнувшие рукой на профильное образование
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Актеры, махнувшие рукой на профильное образование 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Безумно популярные кинозвезды, что «прогуляли» курсы актерского мастерства.
Актерское образование — далеко не главное в мире большого кино. Куда важнее иметь бесконечный талант, неиссякаемую харизму и обжигающее желание пуститься в авантюру, добиться своего любым способом. Герои нашей галереи — яркий тому пример.

Сергей Бодров-младший

Играя крошечные роли в фильмах своего отца Сергея Владимировича, будущая кинолегенда обучался на историческом факультете МГУ, а позже ушел в тележурналисты. От судьбы Сергей так и не смог убежать — в 1996 году он познакомился с Алексеем Балабановым, после чего снялся в «Брате» и стал настоящей звездой.

Татьяна Друбич

Несмотря на то, что талантливую актрису в Татьяне разглядели еще в 12 лет, Друбич всячески противилась становиться кинодивой и выбрала для себя путь врача-эндокринолога. Работая врачом в районной поликлинике, Татьяна все же не смогла вычеркнуть кино из своей жизни и временами появлялась а фильмах.

Фаина Раневская

Звезда трагических спектаклей доказала всем, что актрисой не становятся, а рождаются: без профильного образования Раневская начала играть в провинциальных театрах, а позже добралась и до московской сцены. Сыпав направо и налево крылатыми фразами, Раневская стала выдающейся актрисой XX века.

Кристиан Бэйл

Удивительно, но даже оскароносные звезды махнули рукой на актерские факультеты. Голливудский красавчик Кристиан Бэйл однажды заявил, что не в курсе, что такое система Станиславского и как она работает. К счастью, попасть в мир большого кино в 13 лет актеру помогли связи мамы и дедушки.

Брэд Питт

Ради заветной мечты Брэд Питт не был готов тратить на обучение сценическому искусству несколько лет своей жизни, а вот накопить деньги, рвануть в Голливуд и браться за все безумные предложения — в его духе. После нескольких проходных лент актер получил серьезную роль в ленте «Интервью с вампиром».

Джонни Депп

Другой голливудский красавчик вообще не планировал стать кумиром миллионов. У него были все шансы пустить свою жизнь под откос, но судьбоносная встреча с гримершей Лори Энн Эллисон расставила все по своим местам. Уже в 21 год Депп дебютировал в успешном слэшере «Кошмар на улице Вязов».
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