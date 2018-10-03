Актеры, которым не нравится вселенная Marvel

Весь мир обожает вселенную Marvel, и мало кто скажет, что не любит фильмы по комиксам. Но есть и те, кто не в восторге от кинолент про супергероев. Среди этих людей нашлись даже актеры.

Саймон Пегг

В 2015 Саймон обругал фантастическую вселенную и фильмы по комиксам, посчитав, что подобные фильмы делают общество более инфантильным.

Джоди Фостер

Джоди посчитала фильмы о супергероях слишком провокационными. На это режиссер "Стражей галактики" ответил ей в своем Twitter, что не согласен и Фостер все преувеличивает.

Джессика Честейн

Честейн недовольна, что студия Marvel не выпускает отдельный фильм про Черную вдову. Она считает, что Marvel игнорирует женских персонажей.

Хлоя Беннет

Хлоя расстроена тем, что на фоне фильмов студии никто не обращает внимание на сериалы, которые выпускаются параллельно вместе с кинолентами.

Кристофер Экклестон

Кристофер пожаловался, что ему пришлось наносить слишком много грима, чтобы сыграть своего персонажа. По его мнению, второстепенному герою не нужно много внимания и грима.

Мел Гибсон

Несмотря на то, что Marvel нам показывает борьбу добра и зла, где добро побеждает, Мел Гибсон крайне недоволен фильмами. По его мнению, каждая кинолента студии в изобилии показывает неоправданное насилие.

Джейсон Момоа

Джейсон находится в роли Аквамена, который является частью вселенной DC. Один из поклонников попросил у Момоа автограф. В итоге он получил подпись, в которой Джейсон послал Marvel. Фото автографа быстро разлетелось по Сети, но Момоа объяснил, что это была шутка, которая зашла слишком далеко.