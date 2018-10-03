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Кристиан Бэйл потолстел и поседел
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Кристиан Бэйл потолстел и поседел 

BigPikcha.ru + ещё 3 3 октября 2018
Вчера вышел трейлер фильма «Вице-президент» об американском политике Дике Чейни с Кристианом Бэйлом в главной роли. В ролике актер практически неузнаваем — с лишним весом и седыми волосами Бэйл невероятно похож на бывшего вице-президента США при Джордже Буше-младшем. Собственно, никто кроме Бэйла на такие перевоплощения не отважится — он уже доказал это в фильмах «Машинист», «Боец» и «Афера по-американски».
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Биографическая картина расскажет о взлете одного из самых известных американских политиков и его становлении как самого влиятельного вице-президента в истории США. Помимо Кристиана Бэйла, в фильме снялись: Эми Адамс в роли жены Дика Чейни, Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего, Стив Кэрелл в роли Дональда Рамсфелда (министр обороны США).
bigpikcha.ru
Режиссер фильма Адам Маккей рассказал о работе Бэйла:
«Кристиан Бэйл берет и психологически разбивает персонаж, а потом собирает его обратно. Я никогда не видел, чтобы кто-то так много и усердно работал. Ему тяжело, но, когда наблюдаешь за этим, это просто удивительно. Как только я решил снять этот фильм, я тут же подумал, что лучше всего получится у Кристиана».
Сам актер в одном интервью признался, что помимо лишнего веса, который он набирал, поедая пироги, ему пришлось брить голову каждый день и обесцвечивать и выщипывать брови.
«Жена говорит, что они не отрастут, но я надеюсь, что она неправа».
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 25 декабря.
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