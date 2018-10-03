Кристиан Бэйл потолстел и поседел

Вчера вышел трейлер фильма «Вице-президент» об американском политике Дике Чейни Кристианом Бэйлом в главной роли. В ролике актер практически неузнаваем — с лишним весом и седыми волосами Бэйл невероятно похож на бывшего вице-президента США при Джордже Буше-младшем . Собственно, никто кроме Бэйла на такие перевоплощения не отважится — он уже доказал это в фильмах «Машинист», «Боец» и «Афера по-американски».

bigpikcha.ru

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Режиссер фильма Адам Маккей рассказал о работе Бэйла:

«Кристиан Бэйл берет и психологически разбивает персонаж, а потом собирает его обратно. Я никогда не видел, чтобы кто-то так много и усердно работал. Ему тяжело, но, когда наблюдаешь за этим, это просто удивительно. Как только я решил снять этот фильм, я тут же подумал, что лучше всего получится у Кристиана».

Сам актер в одном интервью признался, что помимо лишнего веса, который он набирал, поедая пироги, ему пришлось брить голову каждый день и обесцвечивать и выщипывать брови.

«Жена говорит, что они не отрастут, но я надеюсь, что она неправа».

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 25 декабря.