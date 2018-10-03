Как изменились актеры сериала «Участок»

Сериал об участковом Кравцове , закинутом в глухую деревню Анисовку, вышел на экраны в 2003 году. Как изменились его главные герои, рассказывает и показывает Teleprogramma.pro.

Сергей Безруков (Павел Кравцов)

Годом ранее Сергей сыграл бандита Белого в «Бригаде» — амплуа положительного участкового Кравцова стала его абсолютной противоположностью. И полюбилась зрителю: за работу над сериалом Безруков получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в телефильме.

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За свою карьеру артист еще не раз надевал форму (лейтенант Буров в мини-сериале «В июне 1941-го» и капитан полиции во вторых «Елках»), перевоплощался в криминального персонажа (вор Сумрак в «Каникулах строго режима»), а также играл знаковых персонажей: Высоцкого, Есенина, Пушкина. Теперь Безруков — не только актер, но и продюсер: в конце года свет увидит лента «Заповедник», снятая его женой Анной Матисон . Кстати, сейчас супруги ждут более важной «премьеры»: в минувшем мае Сергей рассказал, что вскоре вновь станет отцом.

Ирина Безрукова (Людмила Кравцова)

Ирина сыграла экранную жену Безрукова, будучи его спутницей и в реальной жизни. За годы брака артистка не раз работала рядом с супругом: над сериалом «Есенин», лентой «Реальная сказка», озвучкой мультфильма «Князь Владимир».

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Увы, Безруковы расстались в 2015-м, и Ирина по-прежнему не обрела личное счастье. Хотя женщину то и дело подозревают в беременности: так, на недавней музыкальной премии у нее заметили округлившийся живот.

Нина Русланова (учительница Липкина)

«Участок» — один из любимых сериалов народной артистки, который, по ее словам, «выигрышно смотрится на фоне монстров, убийц и крутых олигархов». Впрочем, после так называемого народного детектива Русланова сыграла еще не одну роль в сериалах. На счету Нины Ивановны работы в лентах «Путейцы», «Партизаны», «Участковая», а также в успешных полнометражных фильмах.

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В 2009 году Русланова перенесла сердечный приступ, последствием стало нарушение речи — героинь актрисы на экране озвучивали коллеги. Минувшим летом артистка вновь оказалась в больнице — к счастью, на данный момент ее состояние нормализовалось.

Ирина Розанова (продавщица Клавдия Васильевна)

Бездетные Розанова, Вовк, Вайкуле: что помешало артисткам стать мамамиИм пришлось пережить операции, аборты, болезни. «Настоящая женщина без признаний в любви замуж не пойдет», — вздыхала Клава в исполнении Розановой за прилавком магазина.

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Сама Ирина Юрьевна неоднократно слышала предложения руки и сердца: артистка была замужем за режиссером Каменьковичем, продюсером Вайнштейном и оператором Беленьким, жила без штампа в паспорте с Дмитрием Месхиевым и Бахтияром Худойназаровым. Но матерью так и не стала — именно невозможность иметь детей разводила ее с некогда любимыми мужчинами. Розановой есть чем гордиться в жизни: успехами своих крестников и племянниц, а также десятками ролей на экранах и двумя престижными премиями — «Никой» и «Золотым орлом».

Валерий Золотухин (Семен Миронович)

Он же старик по прозвищу «Хали-Гали». Герой задумывался как несерьезный балагур, однако Золотухин увидел своего персонаже глубже, чем сценаристы, и отказался делать его излишне комичным. Вскоре после премьеры сериала 63-летний Валерий Сергеевич в третий раз стал отцом — наследника подарила актриса Ирина Линдт

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С 2011 года Золотухин был худруком и директором Театра на Таганке и исполнял обязанности практически до самой смерти. Его не стало в марте 2013-го — артист скончался в результате осложнений, вызванных опухолью головного мозга

Анна Снаткина (Нина Стасова)

20-летняя артистка исполнила роль нежно и коротко влюбленной в главного героя девушки. «Участок» стал дебютом для Снаткиной — за минувшие 15 лет ее фильмография пополнилась четырьмя десятками ролей и несколькими саундтреками, а также победой в шоу «Танцы со звездами». Внешне Анна мало изменилась, однако из трогательной юной особы превратилась в красивую женщину (которую, кстати, включали в рейтинги самых сексуальных звезд), счастливую супругу и маму: в 2012-м она вышла замуж за Виктора Васильева , а через полгода родила дочь Веронику.