Трагическая судьба Ольги Науменко

Ольга Науменко известна своей ролью в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Оля единственная в семье, кто увлекался актерским мастерством. Еще в детстве, играя с куклами, она придумывала им различные роли. Позже она записалась в кружок актерского мастерства.

К сожалению, отец Оли не поддерживал девушку в ее начинаниях. По его мнению, на первом месте должна была быть учеба, а не хобби и творческие увлечения. Один раз он даже спрятал обувь актрисы, чтобы та не ушла репетировать. Но Ольге это не помешало, и она сбежала из дома в одних босоножках.

Впервые Науменко влюбилась в режиссера Валерия Беляковича , который позже отверг ее и предпочел быть с ее подругой. Такая неудача очень сильно опечалила девушку, но это сделало ее только сильнее. Ведь она стала актрисой.

Ольга заканчивает Щукинкое училище и получает роль в сериале "Тени исчезают в полдень". После этого Науменко приобрела известность и ее стали узнавать на улице.

Свою роль Гали в фильме "Ирония судьбы" Ольга получила совершенно случайно. Подруга ей рассказала, что Эльдар Рязанов ищет актеров для съемки в новом проекте. Снявшись в фильме, актриса призналась, что ей не очень понравилось, как она сыграла Галю.

Позже Науменко вышла замуж за Скворцова. Их первая дочь была неизлечимо больна, поэтому покинула этот мир. В 40 лет Ольга снова забеременела. Одновременно у ее мужа обнаружили рак, с которым бороться уже было слишком поздно.