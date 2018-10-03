Ещё
Трагическая судьба Ольги Науменко
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет

Трагическая судьба Ольги Науменко 

Рамблер 3 часа назад
Ольга Науменко известна своей ролью в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Оля единственная в семье, кто увлекался актерским мастерством. Еще в детстве, играя с куклами, она придумывала им различные роли. Позже она записалась в кружок актерского мастерства.
К сожалению, отец Оли не поддерживал девушку в ее начинаниях. По его мнению, на первом месте должна была быть учеба, а не хобби и творческие увлечения. Один раз он даже спрятал обувь актрисы, чтобы та не ушла репетировать. Но Ольге это не помешало, и она сбежала из дома в одних босоножках.
Впервые Науменко влюбилась в режиссера Валерия Беляковича, который позже отверг ее и предпочел быть с ее подругой. Такая неудача очень сильно опечалила девушку, но это сделало ее только сильнее. Ведь она стала актрисой.
Ольга заканчивает Щукинкое училище и получает роль в сериале "Тени исчезают в полдень". После этого Науменко приобрела известность и ее стали узнавать на улице.
Свою роль Гали в фильме "Ирония судьбы" Ольга получила совершенно случайно. Подруга ей рассказала, что Эльдар Рязанов ищет актеров для съемки в новом проекте. Снявшись в фильме, актриса призналась, что ей не очень понравилось, как она сыграла Галю.
Позже Науменко вышла замуж за Скворцова. Их первая дочь была неизлечимо больна, поэтому покинула этот мир. В 40 лет Ольга снова забеременела. Одновременно у ее мужа обнаружили рак, с которым бороться уже было слишком поздно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые откровенные кадры из советских фильмов
Как изменилась Зулу из фильма «Конан-варвар
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино?
Высоцкий хотел пожертвовать Жегловым ради Абдулова
Видео
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение