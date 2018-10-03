Марина Могилевская: роль на сопротивление

Звезда сыграла в сериале «Акварели» и добавила еще один яркий образ в свою обширную актерскую коллекцию. WomanHit.ru присмотрелся к героине Марины и вспомнил другие ее важные работы

Нужно признать, что героиня Могилевской в «Акварелях» очень далека от той Марины, которую знают ее друзья и поклонники. В сериале она настоящая злодейка, которая не испытывает никаких чувств к своей родной дочери и всячески пытается разрушить ее личное счастье, действуя в собственных интересах.

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Но за кадром Марина — суперответственная мама, которая ждала своего родительского счастья довольно долго. Актриса родила дочку, которую назвала Марией, в 2011 году, когда ей самой было уже чуть за сорок. Однако никакие стереотипы по поводу относительно поздней беременности не помешали Марине решиться на этот шаг.

«Спросите меня: жалею ли я о том, что родила в сорок один год, а не в двадцать лет? И я отвечу, что нет, ни секунды. Лишь к сорока годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребенку, куда-то исчезли ненужные амбиции, я перестала что-то кому-то доказывать…»

— признавалась Марина в интервью.

По словам самой актрисы, она много лет думала о ребенке, однако ей всегда не хватало либо времени, либо мужчины, от которого ей хотелось бы родить. Так получилось, что два брака актрисы оказались недолговечными. Еще студенткой Марина познакомилась в Киеве с оператором Виталием Запорожченко, который и стал ее первым мужем. Когда отношения себя исчерпали, Могилевская, уже успешная актриса, меняет не только семейный статус, но и всю свою жизнь и переезжает в Москву.

Вторым супругом Марины стал известный продюсер Александр Акопов . И оказалось, что двум успешным и востребованным в профессии людям построить счастье ничуть не легче, чем молодым и легкомысленным. После всех этих неудач актриса решила закрыть для окружающих свою личную жизнь, и в итоге имя отца ее ребенка до сих пор неизвестно. Но совершенно точно, что роль счастливой мамы — одна из самых успешных в жизни актрисы.

Впрочем, на образы и характеры Могилевской как актрисе явно везло. В ее фильмографии десятки сериальных и кинопроектов, где Марина сыграла героинь разных эпох и судеб. Одним из первых громких сериалов с участием Марины стал «Марш Турецкого». Актрису утвердили на роль Ирины, жены главного героя, а самого Турецкого играл Александр Домогаров . После того как сериал вышел на экраны, многие были совершенно уверены в том, что Домогаров — настоящий муж Могилевской. Сама актриса с улыбкой относилась к разговорам о «муже Домогарове» и рассказывала, что во время съемок ни с какой из сторон романтических проявлений не наблюдалось.

Примерно в этот же период Марина приступила к съемкам в сериале «Каменская», где сыграла роль Людмилы Семеновой , в которую был влюблен майор Коротков в исполнении Сергея Гармаша. Зрители с невероятным придыханием следили за тем, как непросто было Короткову завоевывать такую эффектную женщину.

Телесериал «Любовь слепа» позволил Могилевской немного отдохнуть от детективных историй. Героиня Марины Кира попала в любовный треугольник. Так что актрисе пришлось немало страдать, любить и переживать на съемочной площадке.

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Когда актриса вспоминает о съемках в сериале «Кухня», то всегда улыбается, потому что на площадке было очень весело. Тем более что в огромном съемочном павильоне построили настоящий ресторан: стояли профессиональные плиты и готовились настоящие блюда. Также благодаря этой роли актриса изрядно повысила свой уровень готовки. Ведь в перерывах между дублями Марина не теряла времени зря и интересовалась у настоящих поваров, работавших на площадке, что и как нужно делать, а также узнала несколько потрясающих рецептов, которыми до сих пор пользуется. Сама Марина признается, что времени на готовку у нее немного, но она старается все делать быстро, поэтому все успевает и иногда балует домашних очень вкусными блюдами.