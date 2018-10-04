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На что тратит свои миллионы знаменитый актер
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На что тратит свои миллионы Дуэйн Джонсон 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитые актеры зарабатывают миллионы, и Дуэйн Джонсон не исключение. Он задействован во многих проектах, которые приносят ему немалый доход. Киноиндустрия — это не единственный способ его заработка. Джонсон организовал свою собственную продюсерскую студию и сотрудничал с известными брендами одежды.
Дуэйн обожает стильную одежду и не жалеет денег на нее. У Джонсона имеется большая стильная коллекция костюмов. В его гардеробе можно найти пиджаки всевозможных цветов, от классического черного до яркого клетчатого.
Также актер не экономит на аксессуарах. Он с самого детства мечтал о часах фирмы Rolex. Правда, свой первый Rolex Дуэйн разбил на ринге.
Конечно, Дуэйн владелец дорогой недвижимости. За последние 10 лет он купил и продал около 10 домов. Ко всему прочему, он купил ферму Шарлотсвилле.
Само собой, у актера было немало дорогих машин. Он обеспечил не только себя отличным автомобилем, но и подарил машину отцу.
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