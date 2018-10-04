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Как сложилась семейная жизнь Владимира Конкина
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Как сложилась семейная жизнь Владимира Конкина 

Рамблер 11 минут назад
Владимир Конкин разрывался между семьей и работой. Он обожал игру на сцене, поэтому домой приходил изнеможенным. Но его жена была понимающей женщиной и не злилась на актера. Считается, что именно благодаря ее лояльности этот брак был крепким.
С будущей женой он познакомился на встрече выпускников. Они понравились друг другу и после этого уже не расставались. Ходили вместе в кино и на репетиции актера, а после поженились, и как бы сильно ни ругались, все равно оставались вместе. Его жена Алла родила ему близнецов. Владимир был счастлив, но у него не было много времени сидеть с семьей. Ему предложили новою роль, которая привязала его к съемочной площадке.
Спустя некоторое время в семье появилась дочь Софья, и Конкину пришлось работать еще больше.
У Аллы Львовны обнаружили рак, но она не торопилась сообщать об это Владимиру. С каждым днем ей становилось все хуже, и даже лекарства перестали ей помогать.
Владимир Конкин говорит, что благодарен Алле и всегда будет любить ее.
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