Как сложилась семейная жизнь Владимира Конкина

Владимир Конкин разрывался между семьей и работой. Он обожал игру на сцене, поэтому домой приходил изнеможенным. Но его жена была понимающей женщиной и не злилась на актера. Считается, что именно благодаря ее лояльности этот брак был крепким.

С будущей женой он познакомился на встрече выпускников. Они понравились друг другу и после этого уже не расставались. Ходили вместе в кино и на репетиции актера, а после поженились, и как бы сильно ни ругались, все равно оставались вместе. Его жена Алла родила ему близнецов. Владимир был счастлив, но у него не было много времени сидеть с семьей. Ему предложили новою роль, которая привязала его к съемочной площадке.

Спустя некоторое время в семье появилась дочь Софья, и Конкину пришлось работать еще больше.

У Аллы Львовны обнаружили рак, но она не торопилась сообщать об это Владимиру. С каждым днем ей становилось все хуже, и даже лекарства перестали ей помогать.

Владимир Конкин говорит, что благодарен Алле и всегда будет любить ее.