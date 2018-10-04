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Кинозвезда едва не стала жертвой насилия гонщика
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Кинозвезда едва не стала жертвой насилия гонщика 

Рамблер 3 часа назад
Признанная звезда советского кинематографа Лариса Лужина едва не пострадала от темпераментного поклонника на съёмках фильма «Гонщики». В то время актриса пользовалась ошеломительной популярностью, многие известные мужчины добивались её расположения. Не секрет, что влюблённый Владимир Высоцкий посвятил Лужиной песню «Она была в Париже». Но случай с одним обожателем едва не заставил разочароваться актрису в мужчинах. Участники съёмочного процесса «Гонщиков» проявляли к Лужиной особый интерес, многие из них оказывали знаки внимания знаменитой актрисе. Но один из влюблённых в звезду повёл себя недостойным образом, гонщик пригласил Лужину покататься, увёз в горы и начал страстно её домогаться. Актриса с трудом смогла отбиться от горячего мужчины и чудом не пострадала. Когда Лужина добралась до гостиницы, то её в разорванной одежде встретил Олег Янковский. Услышав историю своей коллеги, он тут же помчался на поиски злодея, актёр намеривался проучить бесчестного поклонника.
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