Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона

Дуэйна Джонсона принято считать более чем состоятельным голливудским актером. Раньше Дуэйн был популярным американским рестлером. Но сейчас мы знаем его в основном по главным ролям в культовых фильмах.

Он родился в 1972 году. Его отец и дед тоже были рестлерами. Мать Джонсона была промоутером своего мужа. Так вышло, что вся семья Джонсонов жила рестлингом. Дуэйн всегда занимался спортом: сначала вместе с отцом, а потом самостоятельно.

В юношестве актера девять раз арестовывали за кражи. Он хотел построить футбольную карьеру, но внезапно получил травму спины, которая не позволила играть ему на поле так же хорошо, как прежде. Именно после этого случая он отправляется на ринг и достигает там колоссальных успехов. Правда для этого ему пришлось сменить свое амплуа и взять псевдоним "Скала".

После он написал книгу, чем и привлек внимание режиссеров к своей личности. Актер получил роль второго плана в фильме «Мумия» и после этого начал сниматься в кино.