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Сталлоне поделился фотографиями со съемок «Рэмбо 5»
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Сталлоне поделился фотографиями со съемок «Рэмбо 5» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @officialslystallone
Слай предстанет перед зрителями в образе ковбоя.
72-летний знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне в своем блоге в Instagram выложил два кадра со съемок "Рэмбо 5". Как известно, это будет заключительный фильм франшизы о ветеране Вьетнамской войны. На новых кадрах Слай предстает перед зрителями в образе ковбоя. По сюжету Джон Рэмбо остепенился и живет тихой жизнью на ранчо в Аризоне. Неожиданно он узнает о пропаже дочери своей близкой подруги и решает помочь найти девушку, но сталкивается с жестоким преступным синдикатом, занимающимся сексуальным рабством и торговлей людьми в Мексике.
Сценарий ленты был написан самим Сталлоне в соавторстве с Мэттью Сирюльником, а режиссером выступил Адриан Грюнберг, известный по работе над боевиком ""Веселые" каникулы".
Последний выход знаменитого военного должен состояться в 2019 году, но точная дата пока не объявлена.
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