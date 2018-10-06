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В экранизации «Смерти на Ниле» сыграет Галь Гадот и Арми Хаммер
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В экранизации «Смерти на Ниле» сыграет Галь Гадот и Арми Хаммер 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
К актерской команде фильма присоединятся Арми Хаммер и Галь Гадот, сообщает издание Variety.
Какие именно роли они сыграют — остается в тайне. Режиссером будущего фильма выступит Кеннет Брана. Он же работал над картиной "Убийство в Восточном экспрессе". Он же сыграет детектива Эркюля Пуаро.
Сцениристом "Смерти на Ниле" выступит Майкл Грин, который также работал над "Убийством в Восточном экспрессе".
Изначально премьера фильма была запланирована на 20 декабря 2019 года. Но, как сообщает Variety, картина вряд ли сможет увидеть свет к этой дате. Дело в том, что съемки экранизации еще не начались. Работа на площадке стартует лишь в середине 2019 года.
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