Герои-любовники для советских женщин

Секс-символы советских женщин

Зарубежная массовая культура в СССР была явлением строго подотчетным цензуре и выдавалась советским зрителям дозировано. Но главные лица мирового кинематографа и музыки были известны у нас не меньше, чем заграницей. Вспоминаем иностранных героев-любовников, в которых в разные годы влюблялись советские женщины.

Французская культура была хорошо известна в СССР, сказывалась крепкая дружба с местной коммунистической партией. Поэтому большинство секс-символов были родом из Франции.

И первый из них — Ален Делон , который не пил одеколон и ввел в Союзе моду на болоньевые плащи. В массовом сознании он стал не только самым красивым французом, но и самым красивым мужчиной вообще.

Кадр из фильма "Черный тюльпан"

Обаятельный Жан-Поль Бельмондо покорил телезрителей своими острохарактерными ролями в боевиках и комедиях, но в первую очередь известен как герой политической драмы "Профессионал". Знаменитая финальная сцена и музыка Эннио Морриконе обеспечили фильму культовый статус.

Главный итальянский любовник, Марчелло Мастрояни, на долгие годы стал лицом итальянского кино. Он был одинаково убедителен как в неореалистических драмах ("Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Рим"), так и в комедиях для массового зрителя ("Брак по-итальянски").

Адриано Челентано , итальянский певец и актер, произвел неизгладимое впечатление на советских женщин как своим характерным вокалом, так и ролями обаятельных и нагловатых простых парней.

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"