Ещё
Неизвестные снимки актеров и других звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет

Неизвестные снимки актеров и других звезд 

Рамблер 1 час назад
Мы привыкли видеть знаменитостей готовыми к любому каверзному вопросу журналиста, идеально одетыми, с нарочито прекрасным настроением и… совершенно бесчувственными.
Но есть и другие фотографии. На которых Софи Лорен прижимает к груди своего новорожденного сына, король поп-музыки Майкл Джексон позирует в образе легендарного Чарли Чаплина, Эрнест Хемингуэй обедает в компании своего кота, а прекрасная Мила Йовович оказывается советской девочкой с классическими огромными белыми бантами в волосах.
Показываем вам несколько снимков, на которых знаменитости мирового уровня предстают перед нами простыми людьми без налета голливудского лоска и искуственности.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великие советские актрисы с печальной судьбой1
Тест: кем бы вы были в уголовном розыске13
Хорошо ли вы знаете советское кино: тест
Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»7
«Неуловимые мстители»: что осталось за кадром7
Видео
00:55
Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре
Сериалы
10:56
Постапокалиптические фильмы, которые нужно увидеть
Фильмы
11:29
Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона
Актеры
03:44
Сцены, о съемках которых режиссеры пожалели
Фильмы
01:38
Чем закончится битва личности и монстра
Фильмы
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:39
Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире
ТВ В мире
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
04:35
Катю Лель довели до слез
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение