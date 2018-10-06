Неизвестные снимки актеров и других звезд

Мы привыкли видеть знаменитостей готовыми к любому каверзному вопросу журналиста, идеально одетыми, с нарочито прекрасным настроением и… совершенно бесчувственными.

Показываем вам несколько снимков, на которых знаменитости мирового уровня предстают перед нами простыми людьми без налета голливудского лоска и искуственности.