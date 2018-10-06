Неизвестные снимки актеров и других звезд 

Мы привыкли видеть знаменитостей готовыми к любому каверзному вопросу журналиста, идеально одетыми, с нарочито прекрасным настроением и… совершенно бесчувственными.
Но есть и другие фотографии. На которых Софи Лорен прижимает к груди своего новорожденного сына, король поп-музыки Майкл Джексон позирует в образе легендарного Чарли Чаплина, Эрнест Хемингуэй обедает в компании своего кота, а прекрасная Мила Йовович оказывается советской девочкой с классическими огромными белыми бантами в волосах.
Показываем вам несколько снимков, на которых знаменитости мирового уровня предстают перед нами простыми людьми без налета голливудского лоска и искуственности.