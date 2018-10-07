Режиссеры «Мстителей 4» грозят Руффало увольнением

Братья Руссо разозлились на актера Марка Руффало за спойлеры. На очередном развлекательном шоу исполнитель роли Халка "выдал" название четвертой части "Мстителей".

В передаче The Tonight Show популярного ведущего Джимми Фэллона , актер решил объявить название картины, однако его слова заменили специальным звуковым сигналом, а рот завуалировали так, чтобы не было возможности прочитать по губам.

Сразу после записи программы Руффало через Twitter обратился к к Фэллону с просьбой "вырезать его откровение", на что и отреагировали братья Руссо. "Марк, ты уволен", — сообщили режиссеры под твитом актера.

"Я надеюсь, вы вырежете мой спойлер. Это было не под запись. Пожалуйста, не подставляйте меня перед Marvel снова".

Как известно, у четвертых "Мстителей" еще нет официального названия, и режиссеры вовсю подогревают интерес фанатов. Недавно, например, создатели Руссо на своей странице в Instagram поделились фотографией со съемочной площадки и предложили поклонникам приглядеться и, видимо, угадать подзаголовок к фильму.

Неудивительно, что режиссеры остались недовольны болтливостью Марка Руффало. К тому же актера уже ловили на спойлерах, касающихся содержания фильмов Marvel. Считается, что он раскрыл подробности финала картины "Мстители 3: Война бесокнечности" задолго до премьеры ленты.