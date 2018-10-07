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Режиссеры «Мстителей 4» грозят Руффало увольнением
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Режиссеры «Мстителей 4» грозят Руффало увольнением 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители"
Братья Руссо разозлились на актера Марка Руффало за спойлеры. На очередном развлекательном шоу исполнитель роли Халка "выдал" название четвертой части "Мстителей".
В передаче The Tonight Show популярного ведущего Джимми Фэллона, актер решил объявить название картины, однако его слова заменили специальным звуковым сигналом, а рот завуалировали так, чтобы не было возможности прочитать по губам.
Сразу после записи программы Руффало через Twitter обратился к к Фэллону с просьбой "вырезать его откровение", на что и отреагировали братья Руссо. "Марк, ты уволен", — сообщили режиссеры под твитом актера.
"Я надеюсь, вы вырежете мой спойлер. Это было не под запись. Пожалуйста, не подставляйте меня перед Marvel снова".
Как известно, у четвертых "Мстителей" еще нет официального названия, и режиссеры вовсю подогревают интерес фанатов. Недавно, например, создатели Руссо на своей странице в Instagram поделились фотографией со съемочной площадки и предложили поклонникам приглядеться и, видимо, угадать подзаголовок к фильму.
Неудивительно, что режиссеры остались недовольны болтливостью Марка Руффало. К тому же актера уже ловили на спойлерах, касающихся содержания фильмов Marvel. Считается, что он раскрыл подробности финала картины "Мстители 3: Война бесокнечности" задолго до премьеры ленты.
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