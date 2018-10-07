Советские актеры, пробовавшие покорить Голливуд 

В нашей галерее известные советские актеры, по разным причинам эмигрировавшие в Америку. Недостаток ролей, неоцененный талант, попадание в список "неблагонадежных" из-за эмигрировавших близких или дальних родственников — множество причин времен "железного занавеса" заставляло наших талантливых соотечественников покидать страну и работать за океаном. Некоторые из них больше так и не возвращались на родину.
Савелий Крамаров был вынужден писать письмо американскому президенту с просьбой принять его, так как на родине актеру ролей не давали из-за эмиграции его дяди. В Голливуде Савелий сыграл в 11 картинах.
Наталья Андрейченко уехала в Америку со своим мужем режиссером. Сыграв в нескольких картинах за океаном, актриса вернулась на родину, где попыталась построить политическую карьеру. Идея не увенчалась успехом и Наталья снова уехала заграницу, став успешной актрисой мексиканских сериалов.
Елена Соловей, считавшаяся одной из самых женственных актрис СССР, ощутив недостаток предложений, приняла решение эмигрировать в Америку. Там муж работал, а она занималась домом и подрабатывала на русскоязычном радио до тех пор, пока не познакомилась с режиссером, который и предложил ей роли.