Советские актеры, пробовавшие покорить Голливуд 

Савелий Крамаров был вынужден писать письмо американскому президенту с просьбой принять его, так как на родине актеру ролей не давали из-за эмиграции его дяди. В Голливуде Савелий сыграл в 11 картинах.

1/6 Савелий Крамаров был вынужден писать письмо американскому президенту с просьбой принять его, так как на родине актеру ролей не давали из-за эмиграции его дяди. В Голливуде Савелий сыграл в 11 картинах.

Наталья Андрейченко уехала в Америку со своим мужем режиссером. Сыграв в нескольких картинах за океаном, актриса вернулась на родину, где попыталась построить политическую карьеру. Идея не увенчалась успехом и Наталья снова уехала заграницу, став успешной актрисой мексиканских сериалов.

3/6 Наталья Андрейченко уехала в Америку со своим мужем режиссером. Сыграв в нескольких картинах за океаном, актриса вернулась на родину, где попыталась построить политическую карьеру. Идея не увенчалась успехом и Наталья снова уехала заграницу, став успешной актрисой мексиканских сериалов.

5/6 Елена Соловей, считавшаяся одной из самых женственных актрис СССР, ощутив недостаток предложений, приняла решение эмигрировать в Америку. Там муж работал, а она занималась домом и подрабатывала на русскоязычном радио до тех пор, пока не познакомилась с режиссером, который и предложил ей роли.