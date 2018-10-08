10 фильмов с крутой Сигурни Уивер

Сегодня исполнилось 69 лет великолепной Сигурни Уивер . Первая ассоциация с этим именем, естественно, лейтенант Рипли из киновселенной Чужих, но у актрисы много и других интересных фильмов. Мы собрали десяточку.

Чужой

Alien, 1979

Роль — лейтенант Рипли, самая живучая в команде

История о том, как экипаж космического корабля пострадал от встречи с инопланетной формой жизни.

Продолжения:

· Чужие

· Чужой 3 · Чужой 4: Воскрешение

Деловая женщина

Working Girl, 1988

Роль — Кэтрин Паркер, руководительница крупной компании

Комедия о молодой карьеристке, которая пытается подсидеть свою начальницу. Та, кстати, тоже не без греха.

Дейв

Dave, 1993

Роль — Элен Митчелл, первая леди страны

История о том, как двойник президента США нечаянно застрял на должности после смерти настоящего президента и влюбился в первую леди страны.

Белоснежка: Страшная сказка

Snow White: A Tale of Terror, 1997

Роль — мачеха Белоснежки

Страшное фэнтези о том, что противостояние Белоснежки и ее мачехи было не таким однозначным, как мы привыкли думать.

В поисках галактики

Galaxy Quest, 1999

Роль — актриса Гвен ДиМарко, которая играет роль лейтенанта Тоуни Мэдисон в сериале о космических приключениях

Комедия о том, как актеры приключенческого сериала на самом деле попадают в космос, чтобы помочь фанатам-инопланетянам с их проблемами.

Сердцеедки

Heartbreakers, 2001

Роль — Макс Коннерс, сексапильная мамаша, прожженная аферистка

Авантюрная комедия о брачных аферистках, матери и дочери Коннерс. Дамы мастерски проворачивают одну и ту же схему: одна выходит замуж, вторая соблазняет новобрачного, их ловят с поличным и в результате — развод, девичья фамилия и хорошая материальная компенсация.

Точка обстрела

Vantage Point, 2008

Роль — Рекс Брукс, редактор новостей на канале GNN Фильм об одном террористическом акте, показанном глазами восьми очевидцев. Первая часть фильма — с точки зрения Рекс Брукс, редактора новостей.

Аватар

Avatar, 2009

Роль — доктор Грэйс Огустин, руководитель проекта «Аватар»

Фантастический фильм о том, как земляне вторглись на чужую планету и пытаются захватить ее ресурсы, в то время как некоторые другие люди хотят изучать местную культуру и налаживать общение.

Снова ты

You Again, 2010

Роль — Рамона, тётя вредины Джоанны

Комедия о вражде четырех женщин, которые все никак не могут забыть школьные обиды.

Красные огни

Red Lights, 2012

Роль — Маргарет Мэтисон, профессиональная разоблачительница шарлатанов-экстрасенсов

Драма о том, как Маргарет и ее коллега Том пытаются вывести на чистую воду «сверхчеловека» Саймона Силвера, который владеет телепатией, телекинезом, видит умерших и исцеляет больных.