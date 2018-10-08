10 фильмов с крутой Сигурни Уивер 

Сегодня исполнилось 69 лет великолепной Сигурни Уивер. Первая ассоциация с этим именем, естественно, лейтенант Рипли из киновселенной Чужих, но у актрисы много и других интересных фильмов. Мы собрали десяточку.
Чужой
Alien, 1979
Роль — лейтенант Рипли, самая живучая в команде
История о том, как экипаж космического корабля пострадал от встречи с инопланетной формой жизни.
Продолжения:
· Чужие
· Чужой 3 · Чужой 4: Воскрешение
Деловая женщина
Working Girl, 1988
Роль — Кэтрин Паркер, руководительница крупной компании
Комедия о молодой карьеристке, которая пытается подсидеть свою начальницу. Та, кстати, тоже не без греха.
Дейв
Dave, 1993
Роль — Элен Митчелл, первая леди страны
История о том, как двойник президента США нечаянно застрял на должности после смерти настоящего президента и влюбился в первую леди страны.
Белоснежка: Страшная сказка
Snow White: A Tale of Terror, 1997
Роль — мачеха Белоснежки
Страшное фэнтези о том, что противостояние Белоснежки и ее мачехи было не таким однозначным, как мы привыкли думать.
В поисках галактики
Galaxy Quest, 1999
Роль — актриса Гвен ДиМарко, которая играет роль лейтенанта Тоуни Мэдисон в сериале о космических приключениях
Комедия о том, как актеры приключенческого сериала на самом деле попадают в космос, чтобы помочь фанатам-инопланетянам с их проблемами.
Сердцеедки
Heartbreakers, 2001
Роль — Макс Коннерс, сексапильная мамаша, прожженная аферистка
Авантюрная комедия о брачных аферистках, матери и дочери Коннерс. Дамы мастерски проворачивают одну и ту же схему: одна выходит замуж, вторая соблазняет новобрачного, их ловят с поличным и в результате — развод, девичья фамилия и хорошая материальная компенсация.
Точка обстрела
Vantage Point, 2008
Роль — Рекс Брукс, редактор новостей на канале GNN Фильм об одном террористическом акте, показанном глазами восьми очевидцев. Первая часть фильма — с точки зрения Рекс Брукс, редактора новостей.
Аватар
Avatar, 2009
Роль — доктор Грэйс Огустин, руководитель проекта «Аватар»
Фантастический фильм о том, как земляне вторглись на чужую планету и пытаются захватить ее ресурсы, в то время как некоторые другие люди хотят изучать местную культуру и налаживать общение.
Снова ты
You Again, 2010
Роль — Рамона, тётя вредины Джоанны
Комедия о вражде четырех женщин, которые все никак не могут забыть школьные обиды.
Красные огни
Red Lights, 2012
Роль — Маргарет Мэтисон, профессиональная разоблачительница шарлатанов-экстрасенсов
Драма о том, как Маргарет и ее коллега Том пытаются вывести на чистую воду «сверхчеловека» Саймона Силвера, который владеет телепатией, телекинезом, видит умерших и исцеляет больных.