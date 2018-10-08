Какими стали актеры «Титаника» спустя 20 лет

"Титаник", безусловно, стал культовым фильмом. В нем играли именитые актеры, такие как Леонардо Ди Каприо

Жизни актеров, сыгравших в этом фильме, сложились непредсказуемо. Ди Каприо наконец получил свой первый "Оскар". Селин Дион тоже получила премию "Оскар" за лучшую песню 1997 года. Но даже спустя 20 лет, эта песня остается популярным шедевром. Сегодня она входит в десятку мировых хитов.

Некоторые моменты в фильме основаны на воспоминаниях пассажиров, которые выжили после крушения корабля.