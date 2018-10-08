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Какими стали актеры «Титаника» спустя 20 лет
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Какими стали актеры «Титаника» спустя 20 лет 

Рамблер 4 часа назад
"Титаник", безусловно, стал культовым фильмом. В нем играли именитые актеры, такие как Леонардо Ди Каприо.
Надо отметить, что на роль Джека Доусона пробовались Том Круз, Бред Питт, Кристиан Бэйл и Мэттью Макконахи, но роль досталась молодому Ди Каприо. Кстати, за роль Розы тоже пришлось побороться. На нее пробовались Ума Турман, Мадонна, Вайнона Райдер, Шэрон Стоун и Николь Кидман. Многие актеры заболели, потому что сцены крушения корабля снимали в ледяной воде.
Жизни актеров, сыгравших в этом фильме, сложились непредсказуемо. Ди Каприо наконец получил свой первый "Оскар". Селин Дион тоже получила премию "Оскар" за лучшую песню 1997 года. Но даже спустя 20 лет, эта песня остается популярным шедевром. Сегодня она входит в десятку мировых хитов.
Режиссер Джеймс Кэмерон приобрел еще большую популярность.
Некоторые моменты в фильме основаны на воспоминаниях пассажиров, которые выжили после крушения корабля.
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