Брижит Бардо, Катрин Денев, Софи Лорен и другие: как сейчас выглядят легенды мирового кино

Красотой этих женщин, их талантом и обаянием можно восхищаться бесконечно. Конечно, время не щадит никого, но мы их уважаем за то, что они смогли достойно принять свой возраст и продолжают радоваться жизни.

Джина Лоллобриджида

90 лет

90-летняя актриса до сих пор бывает на светских мероприятиях и надеется прожить долгую жизнь, как ее тетя, которая умерла в 113 лет. Джина живет в Риме на собственной вилле с прекрасным садом с экзотическими птицами. Говорят, что у нее одна из самых больших частных коллекций пернатых. Джина перестала сниматься в кино больше 30 лет назад и стала заниматься фотографией и скульптурой. В одном из интервью актриса рассказывала, что в кино попала случайно, т.к. всегда мечтала петь в опере или заниматься скульптурой. Несмотря на большое количество романов, Лоллобриджида была замужем один раз, в браке родился сын, и супруги прожили вместе около 20 лет. Несколько лет назад в прессе появлялись слухи о скандальных романах актрисы с предпринимателем, который был моложе Джины на 35 лет, а потом и с 29-летним ассистентом. Сын и внук актрисы обвиняли молодых людей в том, что они манипулируют Джиной, взяв под контроль ее средства.

Брижит Бардо

83 года

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В XX веке вряд ли была другая женщина, которую так боготворили и обожали. Мужчины ей поклонялись, а женщины тайно ненавидели и завидовали. Она была главным секс-символом Европы и талантливой актрисой. Впервые Бардо снялась в кино в 1952 году, а закончила карьеру уже в 40 лет. Ушла на пике популярности и красоты, чтобы остаться в памяти зрителей всегда юной и сексуальной.

В 1986 году Брижит организовала Фонд защиты животных, стала вегетарианкой и перестала носить одежду из натурального меха. В 90-ых Брижит развернула активную деятельность против ислама на территории Франции, законов об иммиграции, сексуальных меньшинств и межрасовых браках. За это ее судили пять раз и назначали большие штрафы.

Она никогда не делала пластических операций, не обращается к стилистам и визажистам, но до сих пор остается ухоженной и элегантной, не забывает о макияже и маникюре, укладывает волосы в свою знаменитую «бабетту», носит строгие костюмы и элегантные лодочки. В настоящее время она живет одна на своей вилле в Сен-Тропе вместе со своими животными, которых насчитывается больше сотни.

Софи Лорен

83 года

kareliyanews.ru

Ослепительная богиня кино все еще привлекательна, все еще снимается в кино и выходит в свет. Где бы не появлялась эта прекрасная женщина — ее всюду приветствуют стоя. В 2002 году она снялась в фильме своего сына Эдуардо «Среди незнакомцев», а в 2009 году затмила известных красавиц: Пенелопу Крус Кейт Хадсон и Марион Котийяр в мюзикле «Девять».

С тех пор, как в 2007 году ушел из жизни муж актрисы Карло Понти, она живет в Женеве в огромном особняке и крайне редко соглашается на интервью. Несколько лет назад, вспоминая мужа, актриса призналась: «После его смерти уже прошло время, а легче мне не становится. Я отчаянно скучаю по Карло, моему дорогому мужу. Но что делать, в жизни нельзя обладать всем сразу, таков ее неумолимый закон».

Джейн Фонда

80 лет

kareliyanews.ru

Сегодня Джейн играет в сериалах, заключает контракты с косметическими брендами и получает награды на кинофестивалях. Она не скрывает, что делала пластические операции, но в свои 80 лет не боится появляться на обложках журналов без ретуши и является примером для подражания.

«Я никогда бы не повернула время вспять, даже если бы бы­ла возможность, — говорит Джейн Фонда, — зачем? В 20 лет я была ужасно старой, в 30 — практически древней, и лишь сегодня, когда мне почти 80, я чувствую себя по‑настоящему молодой».

Недавно актриса рассталась с продюсером Ричардом Перри , с которым встречалась 8 лет и пока не планирует снова с кем-то сближаться. «После трех мужей и дюжины любовников я устала быть в отношениях. Так что пока сделаю паузу».

Катрин Денев

74 года

kareliyanews.ru

Легендарной актрисе до сих пор поклоняются миллионы людей. Но главным приоритетом в ее жизни всегда оставалась семья. У Катрин двое детей, сын и дочь, племянницы и внуки, с которыми она очень близка.

«Я не боюсь старения. Когда вы молоды, вы много страдаете и волнуетесь — все кажется очень важным и серьезным, но со временем все становится проще и лучше. В любом случае я не верю, что после 40 лет женщина — что бы она с собой ни сделала — может рассчитывать всерьез, что ее примут за 20-летнюю», — считает актриса.

Шарлотта Рэмплинг

72 года

kareliyanews.ru

Среди самых знаменитых красавиц нет, пожалуй, ни одной актрисы с таким загадочным светящимся и завораживающим взглядом. Она до сих пор ни разу не сделала ни единой пластической операции. Рэмплинг говорит, что это бессмысленная затея, потому что и так все знают, сколько кому лет. Она считает, что скрывать свои годы нелепо, а для актрисы особенно.