Евгений Евстигнеев: юмор «некомедийного актера» 

Когда у талантливого молодого Евстигнеева спросили, хочет ли он быть артистом, Евгений ответил: «Не знаю». Но жизнь все, к счастью, расставила по местам, а зритель узнал гениального артиста Евгения Евстигнеева.
Он снялся более чем в 150 фильмах, много играл в театре. О себе, кстати, Евстигнеев говорил, что он «некомедийный актер вообще». Он, потрясающе игравший комические роли! А еще у Евстигнеева было потрясающее чувство юмора. Он умел смешить не только на экране, но и в жизни. И, конечно, как и у каждого артиста, в его жизни было множество забавных историй. А его оговорки на сцене, от которых коллег просто разрывало от смеха, уже стали легендами.
На съемках фильма «Продолжение легенды», Евстигнеев единственный раз попался на розыгрыш Олега Табакова, который слыл отменным шутником и очень любил разыгрывать коллег. По сценарию, герои Евстигнеева и Табакова должны были в кадре пожать друг другу руки. Олег Павлович незаметно набрал в ладонь вазелин и после команды «мотор» как ни в чем не бывало протянул руку Евстигнееву. Тот пожал протянутую кисть, а затем, совершенно не изменившись в лице и продолжая играть, как бы от избытка чувств вскинул испачканную руку к голове Табакова и погладил его по волосам.
Кадр из фильма "Молодо-зелено"
Надо сказать, что Евстигнеев и сам любил подшутить над партнерами. Так, в театральных кругах до сих пор вспоминают историю, произошедшую во время спектакля «Декабристы». В постановке роль Николая I играл Олег Ефремов, по сюжету произносивший слова: «Я в ответе за все и за всех!». Однажды он сбился и сказал: «Я в ответе за все и за… свет!». Евстигнеев, игравший Чернышевского, пристально посмотрел на партнера и произнес: «Тогда Вы в ответе и за газ, и за воду, Ваше Величество!».
Но случалось, что и сам Евгений Александрович забывал свои слова. Коллеги артиста отмечают, что запоминание текста ему давалось с большим трудом. И, конечно, не обходилось без забавных историй.
В одном из спектаклей Евстигнеев должен был произнести очень важную фразу, без которой дальнейшее развитие действия было бы просто невозможно. Но артист ее забыл. Помолчав несколько секунд, Евстигнеев обернулся к партнерам и спросил: «Ну, и что же вы молчите?». Артисты сначала опешили, потом среди них раздался приглушенный смех, а затем некоторые, опасаясь рассмеяться в голос, потихоньку скрылись за кулисами. Выдержав паузу, Евстигнеев произнес: «Вы что, так и будете молчать?». Давясь от хохота, оставшиеся актеры скрылись со сцены. Евгений Александрович задумчиво посмотрел в зал, прошелся вдоль сцены и с чувством произнес: «Ну что ж, раз все ушли, то и я пойду». И скрылся за кулисами.
Невозможно обойти вниманием и самую, наверно, эпическую оговорку Евстигнеева в спектакле «Большевики». Его Луначарский должен был произнести фразу «У Ленина лоб желтый, восковой», выйдя от раненого вождя. Евгений Александрович же оговорился и сказал: «У Ленина жоп желтый…».
Ну и напоследок о фильме «По семейным обстоятельствам», в котором Евгений Александрович сыграл художника. Наверно, все помнят знаменитую сцену с логопедом, объясняющим герою Евстигнеева, что «у вашей фефочки проблемы с фикцией».
Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
Ролан Быков, исполняющий эту роль, настолько гениально в нее вжился, и так блестяще импровизировал, что Евгений Александрович буквально не мог сдержать слез от смеха. Он честно пытался сделать серьезное лицо, но реплики Быкова звучали так забавно, что сделать это было крайне сложно. Режиссер решил не переснимать эту сцену и она осталась в фильме. Так что «истерика» от смеха в этом эпизоде у Евстигнеева вполне натуральная.