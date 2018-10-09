Евгений Евстигнеев: юмор «некомедийного актера»

Когда у талантливого молодого Евстигнеева спросили, хочет ли он быть артистом, Евгений ответил: «Не знаю». Но жизнь все, к счастью, расставила по местам, а зритель узнал гениального артиста Евгения Евстигнеева.

Он снялся более чем в 150 фильмах, много играл в театре. О себе, кстати, Евстигнеев говорил, что он «некомедийный актер вообще». Он, потрясающе игравший комические роли! А еще у Евстигнеева было потрясающее чувство юмора. Он умел смешить не только на экране, но и в жизни. И, конечно, как и у каждого артиста, в его жизни было множество забавных историй. А его оговорки на сцене, от которых коллег просто разрывало от смеха, уже стали легендами.

На съемках фильма «Продолжение легенды», Евстигнеев единственный раз попался на розыгрыш Олега Табакова , который слыл отменным шутником и очень любил разыгрывать коллег. По сценарию, герои Евстигнеева и Табакова должны были в кадре пожать друг другу руки. Олег Павлович незаметно набрал в ладонь вазелин и после команды «мотор» как ни в чем не бывало протянул руку Евстигнееву. Тот пожал протянутую кисть, а затем, совершенно не изменившись в лице и продолжая играть, как бы от избытка чувств вскинул испачканную руку к голове Табакова и погладил его по волосам.

Кадр из фильма "Молодо-зелено"

Надо сказать, что Евстигнеев и сам любил подшутить над партнерами. Так, в театральных кругах до сих пор вспоминают историю, произошедшую во время спектакля «Декабристы». В постановке роль Николая I играл Олег Ефремов , по сюжету произносивший слова: «Я в ответе за все и за всех!». Однажды он сбился и сказал: «Я в ответе за все и за… свет!». Евстигнеев, игравший Чернышевского, пристально посмотрел на партнера и произнес: «Тогда Вы в ответе и за газ, и за воду, Ваше Величество!».

Но случалось, что и сам Евгений Александрович забывал свои слова. Коллеги артиста отмечают, что запоминание текста ему давалось с большим трудом. И, конечно, не обходилось без забавных историй.

В одном из спектаклей Евстигнеев должен был произнести очень важную фразу, без которой дальнейшее развитие действия было бы просто невозможно. Но артист ее забыл. Помолчав несколько секунд, Евстигнеев обернулся к партнерам и спросил: «Ну, и что же вы молчите?». Артисты сначала опешили, потом среди них раздался приглушенный смех, а затем некоторые, опасаясь рассмеяться в голос, потихоньку скрылись за кулисами. Выдержав паузу, Евстигнеев произнес: «Вы что, так и будете молчать?». Давясь от хохота, оставшиеся актеры скрылись со сцены. Евгений Александрович задумчиво посмотрел в зал, прошелся вдоль сцены и с чувством произнес: «Ну что ж, раз все ушли, то и я пойду». И скрылся за кулисами.

Невозможно обойти вниманием и самую, наверно, эпическую оговорку Евстигнеева в спектакле «Большевики». Его Луначарский должен был произнести фразу «У Ленина лоб желтый, восковой», выйдя от раненого вождя. Евгений Александрович же оговорился и сказал: «У Ленина жоп желтый…».

Ну и напоследок о фильме «По семейным обстоятельствам», в котором Евгений Александрович сыграл художника. Наверно, все помнят знаменитую сцену с логопедом, объясняющим герою Евстигнеева, что «у вашей фефочки проблемы с фикцией».

Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"