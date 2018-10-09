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Джеймс Бонд никогда не станет женщиной
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Джеймс Бонд никогда не станет женщиной 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "007: Спектр"
Дочь основателя "бондианы" знаменитого продюсера Альберта Брокколи Барбара занимается организацией съемок новых фильмов о Джеймсе Бонде. Именно она рассказала, что кое-что в агенте 007 должно оставаться неизменным, чтобы зрители могли проследить эволюцию героя и соотнести новые фильмы с более ранними.
"Не надейтесь увидеть Бонда женщиной. Он — мужчина. Это мужской герой. Он был написан как мужчина и, я считаю, должен им остаться. И это хорошо. Мы не должны обращать мужские персонажи в женские», — отметила Барбара Брокколи.
Когда выяснилось, что фильм о шпионе, который выйдет на широкий экран в 2020 году, станет последним для Дэниела Крэйга в роли Бонда, тут же пошли разговоры о том, кто же станет следующим исполнители роли агента 007. В разное время считалось, что Бондом может стать Том Хиддлстон, Идрис Эльба или Дамиан Льюис. Кроме того, многие актрисы поддержали идею о том, что агентом 007 могла бы стать женщина, они даже выкладывали свои снимки в качестве конкретного предложения. Как например, звезда "Секретных материалов" актриса Джиллиан Андерсон:
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