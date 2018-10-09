Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину Великую

Многосерийный исторический проект "Екатерина Великая" расскажет о жизни российской правительницы.

HBO/Sky готовит к выпуску новый четырехсерийный фильм, который расскажет о ключевых моментах правления Екатерины Великой: от свержения Петра III до расширения границ Российской Империи. К тому же много внимания в картине будет уделено роману правящей императрицы с Григорием Потемкиным.

Кадр из сериала "Екатерина Великая"

Режиссерское кресло занимает Филип Мартин, ранее уже работавший над исторической лентой "Корона" об истории британской королевской семьи в середине XX века. Главная роль императрицы Екатерины II досталась талантливой голливудской актрисе Хелен Миррен , у которой уже был опыт перевоплощения в царственную особу в фильме "Королева". Роль Потемкина сыграет 49-летний Джейсон Кларк

Дата премьеры многосерийного фильма пока не сообщается.