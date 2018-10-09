Почему Тома Фелтона перестали звать на съемки

Он был еще маленьким мальчиком, но мы уже могли его вспомнить по роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер". Амплуа отрицательного персонажа Малфоя живет теперь вместе с актером. Но фанатов у него так же много, как и у Дэниела Рэдклиффа. Правда, в 2011 году для Тома все закончилось.

Фелтону захотелось похоронить образ злого волшебника. Но без этой роли его карьера уже не кажется такой фантастической. В отличии от Эммы Уотсон Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа, он не сильно ценит свой опыт, полученный в этой франшизе.

Тому оказалась больше по нраву музыка, чем кино. Он рассказал о том, что ему удалось заключить контракт со студией звукозаписи. Фелтон выпустил несколько мини-альбомов.

Актер утверждает, что его персонажи не похожи на него самого. Но Тома все равно продолжают звать на роли отрицательных героев.

Несмотря на это у актера большие амбиции. Том признался, что хочет получить роль агента 007.