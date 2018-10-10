Как изменились кинокрасавцы 90-х годов

20 лет назад они сделались секс-символами эпохи. У каждого есть преданные поклонники, которых когда-то покорили их звездные роли и обаяние молодости. Но многие и сегодня получают признания в любви. Вспоминаем «горячие» образы, по которым фанатела тогдашняя молодежь, и смотрим на нынешние метаморфозы.

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Дмитрий Харатьян. Обаятельного блондина заметили еще в «Зеленом фургоне» 83 года, но массовый фанатизм по нему начался с легендарных «Гардемаринов». В начале 90-х лучшим актером СССР, по итогам зрительского опроса, был назван 30-летний. Обаятельного блондина заметили еще в «Зеленом фургоне» 83 года, но массовый фанатизм по нему начался с легендарных «Гардемаринов».

В 2019 году Алеша Корсак снова появится на экранах в четвертой части киносаги, которую снимает режиссер Светлана Дружинина . Летом она показала в Инстаграме, каким будет знакомый герой спустя 30 с лишним лет.

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Вместе с ним вернутся и другие любимые персонажи, хотя уже не они будут в центре сюжета. Одни зрители рады новой встрече, другие сомневаются — мол, актеры сильно изменились, и от этого ностальгия по ним прежним будет в сто раз сильнее.

А как считаете вы? Давайте проверим прямо сейчас, взглянув из сегодняшнего дня на главных кинокумиров 90-х. Рассказывает Anews

Владимир Шевельков

Актер, сыгравший Никиту Оленева в первой части «Гардемаринов», был известен еще до этой роли, но именно она принесла ему шумную славу. Шевельков, правда, эту работу не любит и презрительно называет фильм «попсой». Спустя годы он рассказал, что не снялся в других частях, потому что «не сложились творческие отношения» с режиссером Дружининой.

На 20-летие картины в 2007-м Владимир заявил, что роль Оленева его «попросту раздавила»: «До этой ленты я играл самых разных героев: подонков, наркоманов, любовников… А тут мне стали предлагать роли тихого, постного, гладкого мальчика».

Впрочем, это не относится к его «тихому и гладкому» миллионеру-авантюристу Фрэнсису Моргану из популярнейшего вестерна 90-х «Сердца трех». Артист и сам остался доволен этой работой, и зрители были в восторге.

Этот фильм вознес Шевелькова на вершину популярности, в печатных киосках в один миг разлетались календарики с его портретом.

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Сейчас Владимиру Шевелькову 57, он больше увлечен режиссурой, чем актерством, и если снимается сам, то преимущественно во второстепенных ролях.

Александр Домогаров

Те же «Гардемарины» (третья часть) в 92-м году открыли фанаткам 28-летнего Домогарова с «княжеской внешностью» и «умопомрачительным взглядом».

Правда, поначалу зрители еще спорили, смог ли сыгранный им Павел Горин компенсировать отсутствие полюбившегося всем персонажа Жигунова. А вот после сериала «Графиня де Монсоро» актер окончательно утвердился одним из главных кинокрасавцев эпохи и получил прозвище «русский Ален Делон ».

С 2013-го, когда Александру исполнилось 50, бульварная пресса усиленно навязывает слух о том, что актер якобы сделал пластическую операцию и даже сам в этом признался.

Но в интервью того года Домогаров, наоборот, это отрицал: «Все уже сказали, будто бы я сделал пластическую операцию, только ленивый об этом не говорил. Как только начинаешь худеть для нового проекта, сразу начинается! Снимаешься в картине о 40-х годах — нужно выглядеть соответствующе: и пузон убрать, и схуднуть маленько. Тут выходишь в люди — и все, попал. Ведь что еще могут сказать: или пластическую операцию сделал, или влюбился, какую-то молодую себе нашел».

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В июле 2018-го Александру Домогарову исполнилось 55, но он говорит, что ощущает себя 30-летним. Он, как и Харатьян, снимается в новой части «Гардемаринов».

Сергей Жигунов

«Наш самый страстный гардемарин» — так по сей день называют его поклонницы знаменитой серии фильмов конца 80-х — начала 90-х. В первой части «Гардемарины, вперед!» Жигунову было 23 года, он только выпустился из Щукинского училища и параллельно съемкам служил по призыву в армии.

Парень уже тогда обзавелся собственными фанатками, но в «мужчину мечты» его превратила более зрелая роль хамоватого кладоискателя и пылкого любовника Генри Моргана в «Сердцах трех».

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Сегодня Жигунову 55, он по-прежнему востребован в кино, но последние лет десять его амплуа — это олигархи или силовики.

Владимир Машков

В Голливуде его брутальная внешность подошла для того, чтобы играть «плохих и опасных русских», но в России такой типаж был бы самым ценным кадром порно, будь здесь развита индустрия такого рода. Машков с его жгучим взглядом и грубоватыми манерами покорил соотечественниц еще после фильмов «Лимита» и «Подмосковные вечера» 94 года. А главная роль в «Воре» 97-го закрепила за артистом эталонный статус.

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В ноябре 2018-го Машкову стукнет 55, но импозантность и стать матерого волка позволяют ему снова и снова вживаться в роли любовников, дуэлянтов, мафиози, бизнесменов… короче говоря, харизматичных лидеров.

Олег Меньшиков

Экзальтированный Костик из «Покровских ворот» к 90-м возмужал, приобрел лоск и аристократическую сдержанность, а с ними и новый интерес у женской аудитории. Плюс в знаковых фильмах 90-х — «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Восток-Запад» — актер проявил такие оттенки таланта, что мало кто мог остаться равнодушным, если не к самим картинам, то к его игре.

Несмотря на популярность и резвость папарацци, Олег сумел оградить личную жизнь от чужих глаз и слывет одним из самых закрытых и недоступных актеров современности. В ноябре ему будет 58.

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Александр Петров. Зато поклонники его творчества могут видеть Меньшикова в самых популярных отечественных картинах, где рядом с ним главные роли исполняют молодые кумиры нынешней эпохи, такие как Данила Козловский

Марат Башаров

Тот же «Сибирский цирюльник» в конце 90-х подарил звездным фанаткам еще одного «романтического героя». Башаров с Меньшиковым сыграли в фильме юнкеров-ровесников, но первому в жизни было 23, и он только что окончил «Щепку», а второму — 37, и он уже имел за плечами огромный актерский опыт.

Но если в «Цирюльнике» у Марата была второстепенная роль, то в 2000-м вышла «Свадьба», где он исполнил главную, и тогда-то стал всеобщим девчоночьим кумиром.

Впоследствии, в отличие от Меньшикова, Башаров получил скандальную закадровую славу: роман с Татьяной Навкой, несколько браков, история с избиением второй жены, лишение прав за пьяное вождение.

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Сейчас 44-летний Марат женат в третий раз на своей поклоннице, воспитывает двухлетнего сына и остается востребованным в кино — каждый год выходит по 2-3 фильма и сериала с его участием.