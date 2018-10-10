Игорь Костолевский: жена-француженка готовит мне борщ

Десятого сентября народному артисту России исполнилось 70 лет. Он убедителен в каждой своей роли. «Звезда пленительного счастья», «И это все о нем», «Безымянная звезда», «Тегеран-43» — перечисленные фильмы сделали его немыслимо популярным. По признанию самого актера, ему приходило до трехсот писем в день.

Его именовали секс-символом. Правда, надолго приклеившееся амплуа героя-любовника огорчало самого Костолевского

Игорь Матвеевич принял поздравления с 70-летием в родном для замечательного актера театре имени Маяковского, где работает на протяжении уже сорока пяти лет. По случаю этой даты артист вышел на сцену в спектакле «Пигмалион». Постановка прошлого сезона стала одним из долгожданных театральных событий — ее режиссер Леонид ХЕЙФЕЦ впервые за долгие годы вернулся на большую сцену.

Отец Игоря работал в Министерстве внешней торговли и был настоящим полиглотом — свободно общался на шести языках. Родители долгое время жили за границей, там появился их первый сын Валерий, а Игорь родился уже в Москве, 10 сентября 1948 года. В школе его одноклассником был ныне известный театровед Михаил ШВЫДКОЙ . В 1966 году Костолевский по настоянию родителей поступил в Московский инженерно-строительный институт, где проучился до третьего курса. Девушка, в которую был влюблен будущий актер, посоветовала ему получить гуманитарное образование, и парень решился на более творческую профессию. Пробовал поступить в Школу-студию МХАТ, но не прошел экзамены. Зато попал в ГИТИС, на режиссерско-актерский факультет. В 1973 году Игорь сдал выпускные экзамены и как один из лучших выпускников и был зачистлен в труппу Театра имени Маяковского.

Актер дебютировал в кино в 1970 году в ленте "Семья как семья". В 1972 году снялся в военной драме Станислава РОСТОЦКОГО «А зори здесь тихие», мгновенно вошедшей в число лидеров советского проката. Игорь сыграл небольшую роль Миши, однокурсника Сони Гурвич, раньше всех ушедшего добровольцем на фронт.

Алексей БАТАЛОВ, Наталья БОНДАРЧУК. Когда режиссер фильма «Звезда пленительного счастья» Владимир МОТЫЛЬ пригласил Костолевского на пробы, актер «так отчаянно демонстрировал полное отсутствие какого-либо таланта», что руководство сказало: «возьмите кого угодно, только не его». Костолевский был несколько скован. Но Мотыль поверил в него и отправил на конный заводосваивать азы верховой езды. Через несколько месяцев съемочная группа ахнула — вчерашний «недотепа» превратился в уверенно гарцующего на коне красавца-офицера, декабриста Ивана Анненкова. Картина сделала из Игоря Матвеевича звезду российского кино и подарила ему амплуа романтического героя, своим обаянием и внешностью покорившего миллионы женщин по всей стране. Вместе с Костолевским в картине снялись уже известные на тот момент Ирина КУПЧЕНКО

Многим Костолевский запомнился в романтичной роли учителя астрономии в ленте "Безымянная звезда" Михаил КОЗАКОВА. Другим ярким проектом стал детектив «Тегеран-43», где Игорь исполнил роль разведчика Андрея Бородина . В 1978 году Костолевский стал лауреатом премии Ленинского комсомола за роль Евгения Столетова в шестисерийном телефильме "И это все о нем".

Актер и сейчас остается востребованным. Среди его работ — фильмы "Время счастья", "Индус", "Химик", "Бесы".

Актер играет в театре имени Маяковского с 1973 года. Накануне двойного юбилея коллеги по театру поделились впечатлениями от работы с Игорем Матвеевичем.

Светлана Немоляева призналась, что в шутку называет актера "Костыльком":

«В спектакле «Родственники» Игорь был моим женихом, а в пьесе «Долгожданный», где я играла роль мамы, он играл моего сына. Перед этим спектаклем я ему всегда напоминала: «Смотри, Костылек, не перепутай зерно роли — ты сейчас мой сын, а не жених». Я его так ласково называю, а он меня называет «Мандрыка». Я как-то рассказала, что у моей бабушки была фамилия Мандрыка. С тех пор он при встрече говорит: «Привет, Мандрыка!».

Ольга ПРОКОФЬЕВА тоже вспомнила о роли "мамы" именитого актера:

«Хулиган» Леонид Ефимович Хейфец предложил мне сыграть маму Костолевского. Я сначала похихикала, но потом согласилась. Случилось это в спектакле «Пигмалион», где я играю миссис Хиггинс, а Игорь — моего сына профессора Хиггинса. Когда начались репетиции, Игорь попросил: «Оля, называй меня Игорь и на „ты“. Так начались наши отношения матери и сына. И поскольку мне позволяет это моя роль, я могу смотреть на него свысока, журить его».

Актриса Елена РОМАНОВА стала его первой женой после того, как они сыграли жениха и невесту в фильме "Отпуск за свой счет" — это случилось в 1981 году. В дальнейшем, правда, отношения у супругов разладились, и они расстались. От этого брака есть 35-летний сын Алексей, с которым Игорь очень дружен. Алексей окончил факультет международного права МГИМО

В 2001 году Костолевский женился на актрисе Консуэло де АВИЛАНД, происходящей из семьи французских аристократов. Она — официальный представитель " РЖД " во Франции, внесла большой вклад в возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Парижем, Москвой и Ниццей. История знакомства уже немолодых актеров похожа на сказку.

Они встретились в театре Пушкина, где Костолевский играл в спектакле "АРТ". Он сразу узнал в ней ту, о которой много говорили в театральных кругах: "в Москву приехала самоотверженная француженка, которая занимается Авиньонским фестивалем и помогает туда пробиваться российским театрам". В конце банкета он попросил ее телефон и при всех поцеловал в губы.

«Я помню эти ощущения, в висках загудело: у-у-у-у. Страстный, нежный и такой неожиданный поцелуй, — вспоминала Консуэло. — Но потом я сама себя осадила: стоп, это просто русская традиция. Их вожди — Хрущев, Брежнев — тоже так целуются… Но сердце стучало бешено».

Они не очень понимали друг друга: он не блестяще владел английским, она почти не знала русского.

«Игорь спросил: «Скажите, у вас есть муж?». Я отвечала: «Нет. Я жду своего декабриста». Игорь как-то странно на меня посмотрел и надолго замолчал, — рассказывала француженка. — Потом переспросил: «Что-что?!» — «Мой муж будет декабрист!». И я начала ему объяснять, кто такие декабристы. И тогда услышала: «Ну, считай, что нашла!». Тогда уже я надолго замолчала, а потом переспросила. И он мне объяснил, что в фильме «Звезда пленительного счастья» играл декабриста, у которого жена француженка. Я посмотрела на него другими глазами. На меня сразу нахлынули эмоции, которые я ощутила в детстве. В 12 лет прочла книгу Александра Дюма «Учитель фехтования» про то, как француженка полюбила русского декабриста и отправилась за ним в Сибирь…»

После свадьбы актеры жили на две страны — пока Консуэло не решилась бросить театр ради семьи. Перейдя в православие, она получила имя Евдокия, Костолевский зовет жену Дусей.

«Сейчас в Федеральной пассажирской компании я занимаюсь французским направлением и поездами Москва — Париж и Москва — Ницца. И очень ими горжусь, они роскошные. Стала настоящей железнодорожницей. У меня нет детей. Зато есть поезд. И я им горжусь, как ребенком. Это мой «Дуся-экспресс», — рассказала Консуэло.

А еще жена Костолевского мечтает освоить русскую кухню: «Мне ближе острые блюда, фуа-гра и прочее. Игорь любит борщ, щи, котлеты. Помню, какой ужас испытала, когда впервые готовила борщ — руки кроваво-красные и долго не отмываются. Но я учусь. Хочу быть такой же хорошей хозяйкой, как все русские жены, — делилась с журналистами француженка. — У меня и Игоря многое совпадает. Мы оба романтики».

«На юбилей Дуся подарила мне сертификат на звезду «Игорь Костолевский» в моем созвездии Дева», — рассказал актер.

«А Игорь преподнес мне роскошную первую шубу», — добавила супруга знаменитости.