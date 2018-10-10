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Какой реквизит воровали актеры
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Какой реквизит воровали актеры 

Рамблер 33 минуты назад
Когда съемки подходят к концу, реквизит аккуратно складывается на полку и снова ждет своего часа. Иногда он отдается на благотворительность или его забирают в музей. Но бывает и так, что его забирают актеры к себе домой. Зачастую с площадки пропадали довольно ценные вещи.
К примеру, актеры, снявшиеся в фильме "Голодные игры", рассказали, что они на протяжении нескольких лет забирали реквизит. Дженнифер Лоуренс оставила у себя куртку и сапоги со съемок.
Крис Хемсворт играет роль Тора во вселенной Marvel. Он рассказывает, что у него дома лежит целая коллекция молотов. Их около пяти штук, и один из молотов стоит у актера в туалете.
Саймон Пегг украл значок Звездного флота во время съемок "Звездного пути", таким образом осуществив свою давнюю мечту.
Дэниел Рэдклифф взял себе пару очков Гарри Поттера и хранит их у себя дома.
Актеры из фильма "50 оттенков серого" тоже оставили себе кое-что на память из "тайной" комнаты. Но по словам Дакоты Джонсон, теперь эти вещи собирают пыль в ее гараже.
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