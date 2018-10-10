Какой реквизит воровали актеры

Когда съемки подходят к концу, реквизит аккуратно складывается на полку и снова ждет своего часа. Иногда он отдается на благотворительность или его забирают в музей. Но бывает и так, что его забирают актеры к себе домой. Зачастую с площадки пропадали довольно ценные вещи.

К примеру, актеры, снявшиеся в фильме "Голодные игры", рассказали, что они на протяжении нескольких лет забирали реквизит. Дженнифер Лоуренс оставила у себя куртку и сапоги со съемок.

Крис Хемсворт играет роль Тора во вселенной Marvel. Он рассказывает, что у него дома лежит целая коллекция молотов. Их около пяти штук, и один из молотов стоит у актера в туалете.

Саймон Пегг украл значок Звездного флота во время съемок "Звездного пути", таким образом осуществив свою давнюю мечту.