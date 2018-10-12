ДиКаприо и Питт на съемках «Однажды в Голливуде» 

Папарацци продолжают радовать нас новыми фото со съемок фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» — поскольку основная часть съемок проходит в Лос-Анджелесе, складывается ощущение, что большую часть фильма так или иначе мы уже успели увидеть благодаря кадрам папарацци.
kinoafisha.info
kinoafisha.info
На новых фото со съемочной площадки Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт щеголяют не только в весьма своеобразных париках, но и в узнаваемых костюмах эпохи диско (расклешенные брюки выдают, что называется, с головой). Костюмы в стиле диско подобраны не случайно: действие в «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, а это как раз период становления диско.
kinoafisha.info
Напомним, что звездный дуэт ДиКаприо-Питт исполняет роли вышедшей в тираж звезды телевизионного шоу Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые ищут способ напомнить о себе и пробиться в большое кино. Помочь им в этом должна приятельница Рика — актриса Шэрон Тэйт (Марго Робби). Действие в фильме разворачивается на фоне кровавой деятельности секты Чарльза Мэнсона.
kinoafisha.info
«Однажды в Голливуде» порадует зрителей не только стилистикой эпохи диско, но и потрясающим звездным составом: у Тарантино также снимутся Аль Пачино, Курт Расселл, Майкл Мэдсен, Тим Рот, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Дэмиэн Льюис, Эмиль Хирш, Джеймс Марсден. В прокат картина выйдет 26 июля 2019 года.