Вернулся в палату и умер: печальная судьба актера

Фото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"

При его имя гремело на весь Советский Союз, но в старости его ожидало забвение.

Алексей Смирнов сыграл более 60 ролей в кино, среди которых не было ни одной главной. Самые известные его работы в фильмах "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Полосатый рейс", "Семь стариков и одна девушка", "Свадьба в Малиновке" и, конечно, "В бой идут одни старики". Актер прошел всю войну, стал кавалером ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, но хвастаться наградами он не любил, и несмотря на положенную от государства квартиру, жил с мамой в коммуналке и был очень одинок.

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Личная жизнь актера не сложилась, вернувшись с войны он разорвал отношения с невестой без объяснения причин. Много позже она узнала, что он так поступил, потому что из-за контузии он не мог иметь детей и не хотел портить ей жизнь. В 1978 году актер попал в больницу с сердечным приступом, диагнозов у него оказалось так много, что он провел там более полугода, за это время его навестил только один друг Леонид Быков . Выписку назначили на 7 мая.