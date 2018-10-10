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Вернулся в палату и умер: печальная судьба актера
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Вернулся в палату и умер: печальная судьба актера 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"
При его имя гремело на весь Советский Союз, но в старости его ожидало забвение.
Алексей Смирнов сыграл более 60 ролей в кино, среди которых не было ни одной главной. Самые известные его работы в фильмах "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Полосатый рейс", "Семь стариков и одна девушка", "Свадьба в Малиновке" и, конечно, "В бой идут одни старики". Актер прошел всю войну, стал кавалером ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, но хвастаться наградами он не любил, и несмотря на положенную от государства квартиру, жил с мамой в коммуналке и был очень одинок.
Кадр из фильма "В бой идут одни старики"
Личная жизнь актера не сложилась, вернувшись с войны он разорвал отношения с невестой без объяснения причин. Много позже она узнала, что он так поступил, потому что из-за контузии он не мог иметь детей и не хотел портить ей жизнь. В 1978 году актер попал в больницу с сердечным приступом, диагнозов у него оказалось так много, что он провел там более полугода, за это время его навестил только один друг Леонид Быков. Выписку назначили на 7 мая.
По одной из версий, актер решил угостить врачей, накрыл стол и первый тост решил поднять за своего друга Быкова, но один из врачей сообщил, что тот погиб в автокатастрофе. Смирнов поставил рюмку на стол, вернулся в свою палату и умер. По другой версии, кто-то из персонала принес по просьбе актера бутылку коньяка, он выпил и сердце его не выдержало. Киностудия "Ленфильм" хоронить актера отказалась, заботы по организации легли на плечи соседей и старенькой матери.
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