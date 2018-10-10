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Неожиданные факты о «Шарлотте Йорк»
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Неожиданные факты о «Шарлотте Йорк» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сериал «Секс в большом городе» рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке — пирщике Саманте (которая очень любит секс), журналистке Кэрри (которая все никак не может заполучить мужчину своей мечты), строгом юристе Миранде и романтичной скромнице Шарлотте. Последнюю играла Кристин Дэвис, и она совсем не похожа на свою героиню. Собрали 5 ну очень неожиданных фактов об актрисе.

№1. У нее был роман с Крисом Нотом

Пока Кэрри (героиня Сары Джессики Паркер (53)) пыталась построить отношения с Бигом (его играл Крис Нот) на экране, Кристин заполучила его в реальной жизни. Правда, встречались они совсем не долго. Расстались без скандалов.

№2. И с другими актерами

Среди ее «любовных побед» — Алек Болдуин, Дэвид Духовны, Мэтт ЛеБлан и другие. Но своего единственного так и не встретила.

№3. Она должна была играть Кэрри

Кристин была первой актрисой, которую утвердили в сериал. И ей досталась роль Кэрри, но Дэвис сама попросила скромницу Шарлотту. Она не хотела шокировать родителей чересчур откровенными сценами, запрещала им смотреть слишком сексуальные эпизоды, а еще скрывала название сериала от бабушки.

№4. Проблемы с алкоголем

В юности у актрисы были проблемы с алкоголем (по ее признанию, она была очень застенчивой, а выпивка помогала расслабиться). Но Кристин сумела справиться с зависимостью.

№5. Она тоже стала приемной мамой

В сериале Шарлотта и ее муж Гарри удочерили девочку из Китая. Кристин Дэвис тоже стала приемной мамой для малышки по имени Джемма Роуз в 2011 году. А в 2018-м она усыновила мальчика.
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