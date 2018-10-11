Игорь Верник: «Я долго спал с поросенком»

Сегодня, 11 октября, 55— лет исполнилось известному актеру и шоумену Игорю Вернику . В честь круглой даты артист дал откровенное интервью.

Визитной карточкой Игоря Верника является его широкая белозубая улыбка. По мнению самого артиста, эта его отличительная особенность — "заноза в головах людей". "Многие реально считают ее чем-то странным и удивительным. Сказать по правде, это самое естественное состояние человека, который обожает жизнь", — заявил актер.

По признанию артиста, первая настоящая любовь с ним случилась еще в детстве. Верник испытывал нежные чувства к плюшевой розовой свинье, которую ему на день рождения подарили родители. "Почему выбрали такой презент, понятия не имею! Предпочитал мальчишеские игрушки — индейцев, автоматы, машинки и все в таком духе. Но в итоге я достаточно долго спал с поросенком — обнимал крепко-крепко и погружался в сладкий сон", — цитирует Игоря Верника Starhit

Актер считает своей положительной чертой желание видеть всех вокруг счастливыми. А вот за перфекционизм он себя ненавидит, поскольку сам от него страдает. Да еще и мучает им окружающих. "Хочется сделать как лучше, идеальнее. Постоянно довожу себя и других до невменяемого состояния. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад", — заключил артист.

У Игоря Верника подрастает сын Григорий. Ему уже 18 лет. По признанию актера, он сразу почувствовал себя отцом, едва взяв новорожденного Гришу на руки. "Самоощущение накрыло даже раньше — как только узнал, что родится ребенок. Всегда мечтал о сыне. Я сам учился его пеленать, купать, кормил кашей, которую тот упорно отказывался есть, выплевывая обратно. Такое было счастье!" — поделился воспоминаниями именинник.