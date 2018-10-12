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Известная актриса перевоплотилась в мужчину ради роли
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Известная актриса перевоплотилась в мужчину ради роли 

Harper’s Bazaar + ещё 1 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Порой актерам приходится буквально вживаться в роль и отрекаться от себя самого, чтобы ему поверили зрители. Есть даже такой метод, разработанный американским режиссером Ли Страсбергом, — размывать собственные черты характера и приобретать чужие, забывая о собственном прошлом и уступая место прошлому своего героя.
Не удивимся, что именно ему следовала Тильда Суинтон, осваивая новую роль, ради которой ей пришлось радикально поменять внешность. Правда, только на время съемок — она сыграла старого доктора Джозефа Клемперера в нашумевшем хорроре "Суспирия". Актрису невозможно разглядеть за специальными накладками, меняющими форму лица протезами и тонной грима, которые призваны невероятно точно передать мужские черты и особенности лица. Мейкап-художник Марк Кулье рассказал, что Суинтон даже предоставили искусственные гениталии, чтобы она как можно глубже вжилась в роль мужчины.
До сегодняшнего дня ходили слухи, что яркую и сложную роль исполнил начинающий актер Лутц Эберсдорф, однако оказалось, что в реальности его даже не существует. Это уже не первое перевоплощение Суинтон — в фильме «Отель „Гранд Будапешт“ она сыграла престарелую аристократку, в „Девушке без комплексов“ — гламурного главного редактора, а в артхаусной ленте „Выживут только любовники“ — вампира. И, конечно, нельзя не вспомнить персонажа Белой Колдуньи в сказке „Хроники Нарнии“.
Напомним, что картина "Суспирия" режиссера Луки Гуаданьино, который также снял нашумевшую драму "Назови меня своим именем", была представлена на Венецианском кинофестивале в этом году и получила "золотого льва" в номинации Soundtrack Stars. В ней также сыграли Дакота Джонсон и Хлоя Грейс Морец. Сюжет оригинальной картины 1977 года закручен вокруг зловещих убийств в балетной школе Фрайбурга. Премьера хоррора в России ожидается 29 ноября.
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