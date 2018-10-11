Что стало с секс-символом индийского кино

Сегодня, 11 октября, самому популярному в 90-х годах актеру исполнилось 76 лет.

В далекие 80-е и 90-е годы в Амитабха Баччана были влюблены все девушки. Вы наверняка помните его по таким картинам, как «Затянувшаяся расплата», «Месть и закон», «Красивая жизнь» и многим другим. Также актер привлекал к себе внимание бурной личной жизнью. Несмотря на то что Баччан был женат на актрисе Джайе Бхадури и имел от нее двоих детей — дочь Швету и сына Абхишека, — ему постоянно приписывали романы с партнершами по фильмам. Сам Амитабх о своей личной жизни молчал. Правда, об одной его интрижке все-таки стало известно…

Так, в конце 80-х секс-символ индийского кино не устоял перед красотой своей коллеги Рекхи, которая была моложе его на 12 лет. Они тайно встречались, и ходили слухи, что Баччан хотел уйти от законной жены к любовнице. Но его решение изменил случай. На съемках фильма «Носильщик» актер, выполняя трюк без каскадера, получил серьезную травму, в результате которой несколько недель пробыл в коме. А когда его здоровье улучшилось, он бросил Рекху и вернулся в семью. С тех пор в прессе перестали появляться новости о его любовных похождениях. А в 2018 году Амитабх с женой отпразднуют 45-ю годовщину свадьбы!

Все хорошо в личной жизни и у детей актера. Более того, его сын Абхишек, который, кстати, тоже стал актером, в 2017 году женился на мисс мира 1994 года Айшварии Рай! В 2011 году у пары родилась дочь Аарадхия.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Но самое интересное то, что Амитабх Баччан по-прежнему востребован в кино. Он до сих пор активно сотрудничает с режиссерами, а на его счету уже почти 200 фильмов! Последние и самые известные — «Бегум Джан», «Пику», «Инглиш-винглиш», «Папочка». Посмотрите их, если они вам неизвестны.

Несколько раз актер появлялся и в голливудских картинах. Особенно фееричным стало его появление в «Великом Гэтсби».

А вот его внешность с годами стала еще лучше. Новый имидж с бородой и очками ему, бесспорно, идет. Не зря говорят, что мужчин красят годы.