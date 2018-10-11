Джонни Депп сыграет в «Фантастических тварях 3»

Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари и места, где они обитают"

Об этом актер рассказал в недавнем интервью изданию Collider. По словам Деппа, съемки должны стартовать в середине 2019 года.

Актер также рассказал, что писательница Джоан Роулинг детально обсуждала с ним образ злодея Геллерта Гриндевальда и даже доверила актеру его развитие.

"Я был тронут той степенью доверия, которую Джоан проявила по отношению ко мне. И постарался полностью погрузиться в образ, по поводу которого у меня были свои идеи. Мне кажется, у меня все получилось", — поделился Депп.

Кстати, персонажа Джонни Деппа нельзя однозначно назвать злодеем. В нем уживается не-маг Якоб Ковальски с одной стороны и жестокий волшебник Гриндевальд — с другой.

Напомним, что многие фанаты "поттерианы" были против участия Деппа в серии фильмов о фантастических тварях, поскольку актер был втянут в скандальную историю о насилии вместе с его бывшей супругой Эмбер Херд. Поклонники были уверены, что артист с таким прошлым не справится с персонажем, в котором борются добро со злом.

Второй фильм серии "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" выйдет в прокат в ноябре 2018 года.