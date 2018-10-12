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Федор Добронравов сообщил о съемках новых «Сватов»
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Федор Добронравов сообщил о съемках нового сезона «Сватов» 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Актер театра и кино Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в многосерийном сериале «Сваты», рассказал о съемках нового сезона популярного у россиян сериала.
Актер раскрыл интригу о некоторых моментах нового, 7-го сезона, «Сватов». Он рассказала, что съемки прошли в Белорусси, а не в Украине, как все предыдущие сезоны. Это связано прежде всего с политической обстановкой в стране.
Федор Добронравов сообщил СМИ, что новый сезон состоит из 16 серий и половина из них уже отснята. Точные даты выхода «Сватов» на экраны не называется. Артист добавил, что ему понравился новый сценарий, он веселый и семейный. По словам актера, поклонники увидят ссоры между Иваном Степановичем и его Валюхой, а лучший друг Ивана — Митяй как всегда будет впадать в запои и чудить.
Наши до недавнего времени малыши невероятно выросли. Ребята-близняшки стали совсем взрослыми. Представляете, у Кости 47-й размер ноги. А Женечка стала мамой, — пошутил Федор.
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