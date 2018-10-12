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Советские актрисы, которые затмили бы западных див
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Советские актрисы, которые затмили бы западных див 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Летят журавли"
Эти актрисы дали бы фору многим голливудским красоткам. Вспоминаем ослепительных звезд советского экрана.

Татьяна Самойлова

Роль в фильме Михаила Калатозова "Летят журавли", ставшая для молодой актрисы Татьяны Самойловой всего лишь второй в карьере, принесла ей мировую славу. Лента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, а Татьяна Самойлова была отмечена премией "Апельсиновое дерево" как "самая очаровательная и скромная" актриса фестиваля.
Кадр из фильма "Анна Каренина"
Вторая известная роль — Анны Карениной в экранизации Александра Зархи по одноименному роману Льва Толстого. Несмотря на успех и красоту актрису не часто приглашали сниматься.

Любовь Орлова

Режиссер Григорий Александров был ее третьим мужем (вторым официальным), и с ним она расцвела.
Wikipedia
Любовь Орлову называли советской Марлен Дитрих за тонкие черы лица и неповторимый стиль. Ее пытались копировать все модницы Советского Союза, но не у всех были такие возможности.

Наталья Кустинская

Большинству людей она известна по главной роли в фильме "Три плюс два", работе в сериале "Вечный зов" и эпизоду в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
В 1960-е годы актриса попала в десятку самых красивых актрис в мире, по версии французского журнала Candide. Но личная жизнь Натальи не сложилась, она была замужем шесть раз. Повторить успех комедии "Три плюс два" не удалось, ролей предлагали мало. У актрисы началась депрессия, которая только усилилась после смерти сына.
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