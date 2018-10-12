Актеры, чьи карьеры погубил «Оскар»

Принято считать, что все актеры мечтают получить "Оскар". Статуэтка является неким символом абсолютного признания таланта и дает возможность сделать хорошую карьеру. Но герои нашей подборки вряд ли с этим согласятся. Для этих актеров заветная награда вовсе не стала символом успеха.

Эдриан Броуди

Престижную награду актер получил за блестящее исполнение роли музыканта Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». Фильм удостоился восхищенных отзывов как от критиков, так и от зрителей, а игру Броуди назвали гениальной.

Кадр из фильма "Пианист"

Но слава — дама капризная, вскоре карьера Эдриана пошла на спад. Зрители задавались вопросом, почему талантливый актер соглашался на роли в таких фильмах как «Химера», «Пиджак», «Ограбление по-американски». На сегодняшний день ни в одном кассовом фильме Броуди не снялся.

Холли Берри

Темнокожая красавица-актриса поднялась на сцену за долгожданной статуэткой в 2002 году. Жюри отметило ее работу в фильме «Бал монстров». Но после этого карьеру Берри вряд ли можно считать удачной.

Кадр из фильма "Бал монстров"

Уже в 2004 году актрису «осчастливили» другой наградой. Правда, в этот раз фильм «Женщина-кошка» был назван худшим и получил «Золотую малину». Актриса в последнее время снимается в весьма спорных проектах и вряд ли в ближайшее время станет претендовать еще на один «Оскар».

Тим Роббинс

На этого актера возлагали большие надежды критики, его несомненный талант отмечали зрители. И знаком признания в 2003 году стал «Оскар» за роль в фильме «Таинственная река».

Кадр из фильма "Таинственная река"

Но если до получения знаменитой статуэтки Тим отметился в культовом «Побеге из Шоушенка», невероятной «Миссии на Марс» и даже в знаменитой «Санта-Барбаре», то после того, как в его доме «поселился» престижный приз, кассовых фильмов в карьере Роббинса не было. Разве что «Война миров» в 2005 году.

Ким Бесингер

Знаменитой актрису сделали фильмы «Бэтмен» и «9 ½ недель». Но «Оскара» Ким получила за роль второго плана в знаменитых «Секретах Лос-Анджелеса».

Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

После этого сыгранные ею персонажи не особенно впечатляли критиков и зрителей. А роль в картине «На пятьдесят оттенков темнее», где она сыграла бывшую возлюбленную главного героя, совсем не впечатлила даже самых преданных поклонников актрисы.

Жан Дюжарден

Невероятному успеху черно-белого фильма «Артист» немало поспособствовала безупречная игра актеров. Это отметили и критики, назвав Жана Дюжардена в 2012 году лучшим актером.

Кадр из фильма "Артист"

Но заветная статуэтка не распахнула все двери фабрики грез перед французским актером. Не дождавшись серьезных предложений, Дюжарден вернулся к привычным для него ролям во французских комедиях.